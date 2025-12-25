Fenerbahçe, Leon Goretzka'ya yöneldi!

Fenerbahçe'nin anlaştığı PSV'nin orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın transferi suya düştü.
YÜKSEK BULUNDU
PSV Eindhoven, Veerman'ın gelecek yaza kadar takımda kalacağını duyurdu. Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe'ye maliyeti 24 milyon euro'yu bulacaktı. Fenerbahçe Yönetimi bu bedeli yüksek buldu.
LEON GORETZKA'YA YÖNELDİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe, Veerman gelişmesinin ardından Bayern Münih forması giyen ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun Schalke'den eski öğrencisi olan Leon Goretzka'ya yöneldi. Sarı-lacivertlilerin, Goretzka için hamle yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.
GALATASARAY, ATLETICO
30 yaşındaki Goretzka, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. İspanyol ekibi Atletico Madrid de Leon Goretzka ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.
Bayern Münih ile sözleşmesinin son yılında olan Goretzka, bu sezon 23 maçta süre buldu.
