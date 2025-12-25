Sporla hayata tutunan engelli genç devlet desteğiyle iş hayalini gerçekleştirdi

Erzurum'da yüksekten düşme sonucu felçli kaldıktan sonra sporla hayata tutunan tekerlekli sandalye curling takımındaki 28 yaşındaki Ramazan Çelik, devlet desteğiyle iş hayaline kavuştu.



Erzurum'da 11 yıl önce yüksekten düşmesi sonucu felçli kaldıktan sonra curling sporuyla hayata tutunan Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında bir süre önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde işe başladı.



Kurumun Engelli Yaşlı Hizmet Biriminde ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nde (ŞÖNİM) görevlendirilen Çelik, her sabah evinden tekerlekli sandalyeyle geldiği iş yerinde, rehberlik ettiği kendisi gibi engellileri ve yaşlı biriminden hizmet alacak kişileri güler yüzle karşılıyor.

Burada yaşlılık aylığı ve engelli bireylerin evde bakım evrak işlerini takip eden Çelik, yıllar sonra devlet desteğiyle gerçekleşen çalışma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, kurum olarak özel gereksinimli bireylerle pozitif çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Bu bireylerin topluma ve iş hayatına katılmalarını önemseyip desteklediklerini ifade eden Aykut,dedi.Aykut, özel gereksinimli bireylerin iş hayatına atılmasının psikolojilerine de olumlu anlamda katkı sağladığını vurguladı.Çelik'in spor alanında da kendisini geliştirdiğini anlatan Aykut, "diye konuştu.Ramazan Çelik de 2014 yılında yüksekten düşme sonucu kaza geçirdiğini ve uzun süren tedavi gördüğünü söyledi.Tedavilerden sonuç alamadığını ve iki ayağından felçli kaldığını belirten Çelik, daha sonra spora başladığını ve bir süre basketbol oynadığını ifade etti.Arkadaş tavsiyesiyle curling branşına yöneldiğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:Çelik, tüm engelli bireylere spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.