Beşiktaş'ta en çok süreyi Ndidi aldı

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında en çok süre alan futbolcu Wilfred Ndidi oldu.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta en çok süre alan futbolcu Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi oldu.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk devresi tamamlandı.

İlk yarıyı zirvenin 13 puan gerisinde noktalayan siyah-beyazlı takımda eski çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile mevcut teknik direktör Sergen Yalçın, toplam 30 farklı futbolcuya şans verdi.


Ligin ilk yarısında 17 karşılaşmanın 14'ünde ilk 11'de sahaya çıkan ve toplam 1196 dakika sahada kalan Ndidi, Beşiktaş'ın en çok süre alan ismi olarak dikkati çekti.

- Üç yeni transfer vazgeçilmez oldu

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, ilk yarıda en fazla süreyi alan üç isim olarak ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı ekibe yaz transfer döneminde katılan söz konusu üç oyuncu, sezonun ilk yarısında istikrarın adı oldu.

Yeni transferler arasında 17 maçın 14'ünde forma giyen Ndidi, 1196 dakika ile en fazla süreyi alan futbolcu oldu. Nijeryalı futbolcuyu 17 karşılaşmanın 17'sinde de oynayan ve 1165 dakika forma giyen Tammy Abraham izledi.

Kaptan Orkun Kökçü ise 14 karşılaşmada 1159 dakika ile üçüncü sırada yer aldı.

- En tecrübelisi Mert Günok, en genci Mustafa Hekimoğlu

Sezonun ilk yarısında siyah-beyazlı formayı terleten futbolcular arasında en tecrübelisi Mert Günok oldu.

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki file bekçisi, takımının en tecrübeli oyuncusu olarak dikkati çekti. Mert, 8 müsabakada 720 dakika süre kaldı.

Siyah-beyazlı ekipte sezonun ilk yarısında görev yapan en genç futbolcu ise 18 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Beşiktaş altyapısında yetişen Mustafa, 4 maçta 85 dakika süre buldu.

Siyah-beyazlılarda ilk devrede süre alan 30 oyuncunun yaş ortalaması ise 27,06 olarak göze çarptı.

- 14 yabancı futbolcu ter döktü

Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında 14 yabancı futbolcu süre aldı.

Sezonun ilk yarısında siyah-beyazlı formayı yabancı statüsünde Wilfred Ndidi (Nijerya), Tammy Abraham (İngiltere), Vaclav Cerny (Çekya), El Bilal Toure (Mali), Gabriel Paulista (Brezilya), Tiago Djalo (Portekiz), Rafa Silva (Portekiz), David Jurasek (Çekya), Milot Rashica (Kosova), Felix Uduokhai (Almanya), Jota Silva (Portekiz), Joao Mario (Portekiz), Jonas Svensson (Norveç) ve Ernest Muçi (Arnavutluk) forma giydi.

Transfer dönemi devam ederken süre alan Muçi, kiralık olarak Trabzonspor'a katıldı. Joao Mario ise Yunanistan ekibi AEK'ya transfer oldu. Beşiktaş, 14 olan yabancı kontenjanının 12'sini doldurdu.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında görev yapan Taylan Bulut, kurallar gereği Türk statüsünde forma giydi.

- Abraham, 17 maçta da görev yaptı

Beşiktaş'ta forma konusunda en istikrarlı futbolcu Tammy Abraham oldu.

Abraham, 17 maçın 14'ünde ilk 11'de forma giyerken, 1165 dakika sahada kaldı.

İngiliz santrfor, 3 kez oyuna sonradan dahil olduğu Süper Lig'de toplam 7 gol kaydetti.

- Ersin 9, Mert 8 kez kaleyi korudu

Beşiktaş'ın Türk kalecileri Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, ligin ilk yarısında kaleyi koruyan isimler oldu.

Mert, 8 maçın 1'inde kalesini gole kapatırken, 720 dakikada toplam 11 gol yedi.

Ersin Destanoğlu da 9 müsabakada 810 dakika oynarken, kalesinde aynı sayıda gol gördü. Ersin, 3 mücadeleyi ise gol yemeden noktaladı.

- Orkun Kökçü ve Toure kırmızı kart gördü

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 3 kırmızı kart gördü.

Ligin 5. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında Orkun Kökçü, 90+8. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kaptan Orkun Kökçü, 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin 26. dakikasında yine direkt kırmızı kartla ihraç edildi.

El Bilal Toure ise 16. haftadaki Trabzonspor mücadelesinin 38. dakikasında doğrudan kırmızı kart gördü.

Ayrıca takımda Emirhan Topçu 7, Tiago Djalo ise 4 sarı kartla cezalandırıldı.

- İlk yarıda 30 futbolcu şans buldu

Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer ve mevcut teknik direktörü Sergen Yalçın, sezonun ilk devresinde ligde 30 farklı oyuncuya forma verdi.

Söz konusu futbolculardan Joao Mario, Serkan Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç ve Ernest Muçi takımdan ayrılırken Sergen Yalçın, 26 oyuncuyla ilk yarıyı tamamladı.

Sergen Yalçın, genç oyuncular Devrim Şahin (18), Mustafa Erhan Hekimoğlu (18) ve Taylan Bulut'a (19) da zaman zaman formayı teslim etti.

- Beşiktaşlı oyuncuların ilk yarı performansı

Süper Lig'in ilk yarısında siyah-beyazlı formayla süre alan futbolcular şöyle:


Futbolcu Yaş Uyruk Maç İlk 11 Süre (Dakika)
Wilfred Ndidi 29 Nijerya 14 14 1196
Tammy Abraham 28 İngiltere 17 14 1165
Orkun Kökçü 24 Türkiye 14 14 1159
Emirhan Topçu 25 Türkiye 13 12 1041
Vaclav Cerny 28 Çekya 13 13 994
Gökhan Sazdağı 31 Türkiye 12 11 991
El Bilal Toure 24 Mali 12 11 970
Gabriel Paulista 35 Brezilya 10 10 865
Tiago Djalo 25 Portekiz 11 9 843
Rafa Silva 32 Portekiz 10 10 820
Ersin Destanoğlu 24 Türkiye 9 9 810
Rıdvan Yılmaz 24 Türkiye 9 8 725
Mert Günok 36 Türkiye 8 8 720
David Jurasek 25 Çekya 10 7 637
Milot Rashica 29 Kosova 14 5 617
Cengiz Ünder 28 Türkiye 12 7 532
Felix Uduokhai 28 Almanya 6 5 474
Jonas Svensson 32 Norveç 5 4 346
Demir Ege Tıknaz 21 Türkiye 10 2 309
Salih Uçan 31 Türkiye 6 3 280
Kartal Kayra Yılmaz 25 Türkiye 9 2 270
Jota Silva 26 Portekiz 8 2 265
Taylan Bulut 19 Almanya 4 2 186
Devrim Şahin 18 Türkiye 3 2 162
Joao Mario 32 Portekiz 2 1 105
Mustafa Erhan Hekimoğlu 18 Türkiye 4 - 85
Necip Uysal 34 Türkiye 2 1 81
Ernest Muçi 24 Arnavutluk 1 1 58
Serkan Emrecan Terzi 21 Türkiye 1 - 20
Tayyip Talha Sanuç 26 Türkiye 1 - 1
 

