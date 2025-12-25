Fenerbahçeli yöneticiler ve taraftarlar Çağlayan'da

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte Sadettin Saran'a destek vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

calendar 25 Aralık 2025 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 11:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, bazı sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte Sadettin Saran'a destek vermek amacıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
 
Torunoğulları ve taraftarlardan Sadettin Saran'ın yanında durduğu mesajı verildi.
 
İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşen destek ziyareti sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. 
FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçeli yöneticiler, sabah saatlerinde adliye önünden açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar:

Fenerbahçe Yöneticisi Zeynep Yalım Uzun: "Başkanımızın yanındayız tüm yönetim kurulu olarak, taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ediyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. En iyi şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz."


Fenerbahçe Yöneticisi Adem Köz: "Bu yağmurlu günde tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve camiamıza destek veren tüm taraftarlarımız bizim için çok önemli. Bugün buradan iyi bir haber almak istiyoruz. Başkanımızın görevinin başına tekrar dönmesi için bir süreç yaşanacak. Hep beraber takip ediyoruz. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız burada, görevinin başında. Süreç bizim açımızdan iyi gidiyor. İnşallah sonucu da alacağız."

Fenerbahçe Yöneticisi Gürhan Taşkaya: "Başkanımız İl Jandarma Komutanlığı'ndan sağlık kontrolü için çıktı. Daha sonra adliyeye geliyor olacak. Öncelikle adalete güvenimiz tam. Taraftarlarımız burada olması, başkanımız ve yönetim için önemli. İtidalli olmaya devam edeceğiz. Adalete güveneceğiz, inancımız tam. Bu desteğimizin büyüyerek artmasını diliyoruz. Taraftarlarımız bu camiamızın kalbi. Hiçbir zaman ve hiçbir dönemde camiamızı yalnız bırakmamıştır. Bu desteklerin büyüyerek devam etmesini bekliyoruz bu süreçte."

 
 


