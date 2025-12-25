Fenerbahçeli yöneticiler ve taraftarlar Çağlayan'da

Torunoğulları ve taraftarlardan Sadettin Saran'ın yanında durduğu mesajı verildi.

İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşen destek ziyareti sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.Fenerbahçeli yöneticiler, sabah saatlerinde adliye önünden açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar:"Başkanımızın yanındayız tüm yönetim kurulu olarak, taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ediyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. En iyi şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz.""Bu yağmurlu günde tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve camiamıza destek veren tüm taraftarlarımız bizim için çok önemli. Bugün buradan iyi bir haber almak istiyoruz. Başkanımızın görevinin başına tekrar dönmesi için bir süreç yaşanacak. Hep beraber takip ediyoruz. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız burada, görevinin başında. Süreç bizim açımızdan iyi gidiyor. İnşallah sonucu da alacağız.""Başkanımız İl Jandarma Komutanlığı'ndan sağlık kontrolü için çıktı. Daha sonra adliyeye geliyor olacak. Öncelikle adalete güvenimiz tam. Taraftarlarımız burada olması, başkanımız ve yönetim için önemli. İtidalli olmaya devam edeceğiz. Adalete güveneceğiz, inancımız tam. Bu desteğimizin büyüyerek artmasını diliyoruz. Taraftarlarımız bu camiamızın kalbi. Hiçbir zaman ve hiçbir dönemde camiamızı yalnız bırakmamıştır. Bu desteklerin büyüyerek devam etmesini bekliyoruz bu süreçte."