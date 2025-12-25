Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk yarısında istediğini bulamadı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sezonun ilk yarısını son sırada tamamladı.



Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısı sona erdi. Sezona teknik direktör Marcel Licka yönetiminde giren kırmızı-siyahlı takım, 10. haftayı birer galibiyet, beraberlik ve 8 yenilgiyle geçti. Bu sürede 4 puan toplanınca Çek teknik adam ile yollar ayırıldı. Licka'nın yerine yardımcı antrenör Onur Can Korkmaz ile devam eden İstanbul temsilcisi, 7 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan alabildi.



İlk yarıyı 9 puanla kapatan Fatih Karagümrük, 18 takım arasında son sırada kaldı.

Futbolcu Yaş Uyruk Maç Gol Sarı Kırmızı Süre Ivo Grbic 29 Hırvatistan 17 - 2 - 1530 Atakan Çankaya 27 Türkiye 17 1 3 - 1530 Jure Balkovec 31 Slovenya 15 - 4 1 1334 Serginho 30 Brezilya 16 2 1 - 1158 Berkay Özcan 27 Türkiye 16 - 1 - 1074 Daniel Johnson 33 Jamaika 15 1 4 - 974 Marius Tresor Doh 22 Fildişi Sahili 15 - 2 1 929 Tiago Çukur 23 Türkiye 13 1 2 - 909 David Datro Fofana 23 Fildişi Sahili 12 5 - - 893 Matias Kranevitter 32 Arjantin 9 1 3 - 758 Ricardo Esgaio 32 Portekiz 9 - 2 - 648 Anıl Yiğit Çınar 22 Türkiye 8 1 2 - 632 Enzo Roco 33 Şili 7 - 2 - 576 Çağtay Kurukalıp 23 Türkiye 12 - - - 567 Andre Gray 34 Jamaika 12 - - - 524 Muhammed Kadıoğlu 18 Türkiye 7 - 1 - 495 Sam Larsson 32 İsveç 7 1 - - 481 Barış Kalaycı 20 Türkiye 13 - 1 - 391 Joao Camacho 31 Portekiz 8 - 1 - 317 Tarık Buğra Kalpaklı 16 Türkiye 9 - 1 - 270 Ahmet Sivri 26 Türkiye 7 - - - 260 Fatih Kuruçuk 27 Türkiye 3 - 1 - 181 Nikoloz Ugrekhelidze 22 Gürcistan 4 - 1 - 180 Ömer Gümüş 22 Türkiye 2 - - - 72 Alper Demirol 23 Türkiye 3 - - - 71 Tuğbey Akgün 22 Türkiye 1 - - - 4 Burhan Ersoy 22 Türkiye 1 - - - 3

Fatih Karagümrük'ün en istikrarlı oyuncuları kaleci Ivo Grbic ile savunma oyuncusu Atakan Çankaya oldu.Ligin ilk yarısında kırmızı-siyahlı formayı 13'ü yabancı, 14'ü yerli olmak üzere 27 futbolcu terletti.Bu oyuncular arasında tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen Grbic ve Atakan, bin 530'ar dakika sahada kaldı. İki oyuncuyu 15 müsabakada bin 334 dakika süre bulan Jure Balkovec izledi.Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ilk yarıdaki en golcü oyuncusu David Datro Fofana oldu.Fildişi Sahilli futbolcu, süre aldığı 12 müsabakada 893 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki santrfor, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu 2 golle Serginho, birer golle de Atakan Çankaya, Daniel Johnson, Tiago Çukur, Matias Kranevitter, Sam Larsson ve Anıl Yiğit Çınar izledi.İstanbul temsilcisinin bir golünü ise Samsunspor mücadelesinde Lubomir Satka kendi kalesine attı.Fatih Karagümrük'ün ilk yarıdaki en "hırçın" futbolcusu Jure Balkovec oldu.İlk yarıda 1 kırmızı, 4 sarı kart gören Sloven futbolcu, takımın en hırçını olarak öne çıktı. Bu oyuncuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Marius Tresor Doh izledi.Fatih Karagümrük'te Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: