NBA'in eski oyuncularından Austin Rivers, LeBron James'in 20 yılı aşkın NBA kariyerinin ardından basketbola bakış açısında belirgin bir değişim yaşadığını düşünüyor.

calendar 25 Aralık 2025 12:58 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rivers, Off Guard podcast'inde yaptığı açıklamalarda LeBron James'in zihinsel olarak kariyerinin farklı bir noktasına geçtiğini savundu. Rivers'a göre, yıllarca LeBron'un hayatını tanımlayan o kesintisiz NBA temposu artık aynı ağırlığı taşımıyor.

"Bu işi o kadar uzun süredir yapıyor ki, bence artık biraz kopmuş durumda," diyen Rivers sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her zaman 'Bay Basketbol' olmak, ligdeki her oyuncuyu takip etmek… Bunu sonsuza kadar yaptı. 15-16 yaşından beri basketbolun yüzüydü ve bu hiç durmadan devam etti. Şu noktada ise açıkça 'Noel'de oynamak istemiyorum', 'Keyonte George'un özetlerini izlemiyorum artık' ve 'golf vuruşum üzerinde çalışıyorum' demeye başladı."


LeBron James kariyeri boyunca kendisini her zaman oyunun zihinsel yönüne yatırım yapan bir oyuncu olarak tanımladı ve uzun ömürlü kariyerini de basketbol IQ'suna bağladı.

Ancak Rivers'ın yorumları, lig genelinde giderek güçlenen bir algıyla örtüşüyor: LeBron James yavaş yavaş kariyerinin sonuna doğru ilerliyor. Sahadaki performansı hâlâ üst düzey olsa da, her şeyi tüketen, takıntılı LeBron görüntüsü yerini enerjisini ve önceliklerini daha seçici kullanan bir versiyona bırakmış durumda.

Bu değişim kamuoyuna da yansıdı. LeBron kısa süre önce Noel Günü maçlarında oynamaya karşı olduğunu açıkça dile getirdi ve ailesiyle evde olmayı tercih edeceğini söyledi. Ayrıca golfle her zamankinden daha fazla ilgilenmeye başladı ve bunu röportajlarda espriyle dile getirdi.

Belki de en dikkat çekici an, bu sezon erken dönemde yaşandı. Kritik bir maç anında LeBron'un saha kenarında rahat bir sohbet içinde görüntülendiği video sosyal medyada hızla yayıldı. Kariyerinin önceki dönemlerinde hayal bile edilemeyecek bu görüntü, onun odak seviyesindeki değişimin en güçlü işaretlerinden biri olarak yorumlandı.

Bu sezon maç başına 20.4 sayı, 5.3 ribaund, 7.0 asist, 0.8 top çalma ve 0.7 blok ortalamaları yakalayan, sahadan yüzde 48.1, üçlükten yüzde 31.0 ile oynayan LeBron James için emeklilik artık uzak bir ihtimal değil. 40 yaşındaki süperstar için kariyerinin sonu zihinsel olarak daha görünür bir noktada bulunuyor. Buna rağmen, kendi şartlarında tam anlamıyla bir veda turu yaşamak adına bir sezon daha oynama ihtimali de masada duruyor.

