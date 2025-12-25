Süper Lig'de ilk yarıda 475 futbolcu oynadı

Süper Lig'in ilk bölümünde 18 takımda 475 futbolcu forma giydi. Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısında forma şansı bulan futbolcuların 210'u yerli, 265'i ise yabancı oyunculardan oluştu

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısında, 18 takımda toplam 475 futbolcu süre buldu.

Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, 18 takımda süre bulan futbolculara yer verildi.

İlk yarısı yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 18 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 475 futbolcuya şans tanıdı. Toplamda 32 farklı futbolcuya süre veren Fenerbahçe, en fazla oyuncu kullanan takım oldu. Sarı-lacivertlileri 30 futbolcuyla Beşiktaş izledi.


Toplamda 21 farklı futbolcu oynatan Kasımpaşa ise en az isme görev veren takım olarak dikkati çekti.

- Yabancı futbolcular daha fazla

Süper Lig'in ilk yarısında süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 475 futbolcunun 210'u yerli, 265'i ise yabancılardan oluştu. Ligde en fazla yabancı oyuncuya 18 isimle Gençlerbirliği şans verdi. 17'şer yabancı futbolcu oynatan Fenerbahçe, Kocaelispor ve Trabzonspor, başkent temsilcisini takip etti.

Toplamda 16 Türk futbolcu oynatan Beşiktaş ise yerli oyunculara en fazla süre veren takım oldu.

- 68 farklı ülkeden yabancı oyuncu oynadı

Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısında 68 farklı ülkeden 265 yabancı futbolcu forma giydi.

Brezilya'dan 25, Portekiz'den 16, Nijerya'dan 11, Senegal'den 10, Fildişi Sahili ve Mali'den dokuzar, Polonya'dan 8, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Romanya'dan yedişer, Almanya ve Gana'dan altışar, Çekya, Fas, Fransa, Hollanda, Kamerun, Macaristan ve Ukrayna beşer, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, İspanya, Kosova, Slovenya, Surinam, Tunus ve Yunanistan dörder, Angola, Arjantin, Gambiya, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Sırbistan, Slovakya ve Yeşil Burun Adaları üçer, Avusturya, Benin, Curaçao, Danimarka, Gabon, Güney Kore, İran, İsveç, İsviçre, İzlanda, Jamaika, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Norveç ve Rusya'dan ikişer, Azerbaycan, Çad, Ekvador, Gine, Gine-Bissau, Gürcistan, Honduras, İrlanda, İsrail, İtalya, Karadağ, Meksika, Şili, Tanzanya, Uruguay ve Ürdün'den birer oyuncu yer aldı.

- Süper Lig'de ilk yarının futbolcu raporu

Ligin ilk yarısında takımlara göre forma giyen futbolcu sayıları şöyle:


Takım Yerli Yabancı Toplam
Fenerbahçe 15 17 32
Beşiktaş 16 14 30
Hesap.com Antalyaspor 15 14 29
Gençlerbirliği 11 18 29
Kocaelispor 11 17 28
ikas Eyüpspor 14 14 28
Zecorner Kayserispor 14 14 28
Trabzonspor 10 17 27
Gaziantep FK 11 16 27
TÜMOSAN Konyaspor 14 13 27
Fatih Karagümrük 14 13 27
Galatasaray 14 12 26
RAMS Başakşehir 12 14 26
Samsunspor 10 16 26
Corendon Alanyaspor 11 14 25
Göztepe 9 15 24
Çaykur Rizespor 7 16 23
Kasımpaşa 7 14 21

Not: İki takımda birden forma giyen Cengiz Ünder, Dal Varesanovic, Ernest Muçi, Gökhan Sazdağı, Jakub Kaluzinski, Melih Kabasakal, Tayyip Talha Sanuç ve Uğurcan Çakır, kulüplerin oyuncu sayısında iki, genel toplamda bir kez yazılmıştır.

