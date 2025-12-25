Atlanta Hawks'ın Anthony Davis konusunda en azından ön araştırma yaptığı, ancak bu temaslardan somut bir ilerleme çıkmadığı lig çevreleri tarafından ifade ediliyor.Lig gözlemcilerine göre Hawks cephesindeki ilgi şu ana kadar tamamen keşif amaçlı kaldı ve görüşmelerin elle tutulur bir noktaya doğru ilerlediğine dair herhangi bir güçlü işaret bulunmuyor.Lig genelinde giderek güçlenen bir kanaate göre, Atlanta yönetimi yüksek maaşlı ve maliyeti ağır bir yıldız için hamle yapmaktansa, maaş dengesi daha kontrol edilebilir veya görece düşük maliyetli bir seçeneğe yönelmeye daha sıcak bakıyor.Eğer Hawks, Kristaps Porzingis ve sezon sonunda sona erecek kontratı etrafında bir takas kurgusu oluşturursa, beklentinin tek bir büyük yıldızdan ziyade kadro derinliği ve esneklik sağlayacak parçalar üzerine yoğunlaşacağı belirtiliyor.Lig yetkilileri tarafından dile getirilen varsayımsal bir senaryoda, Atlanta'nın Chicago Bulls'tan Nikola Vučević ve Coby White profiline benzer bir paketle ilgilenebileceği öne sürüldü.Ancak bu örneğin tamamen açıklayıcı ve karşılaştırma amaçlı olduğu, iki takım arasında gerçek bir müzakerenin varlığına işaret etmediği özellikle vurgulanıyor.Genel tabloya bakıldığında, bu tarz hamlelerin — yani bir süperstar transferi yerine birden fazla işlevsel parçayı içeren takasların — Atlanta'nın mevcut yönelimiyle, Anthony Davis gibi yüksek profilli bir ismin peşine düşmekten çok daha uyumlu olduğu düşünülüyor.