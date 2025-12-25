Fenerbahçe'de istikrarın adı Skriniar!

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, ilk yarıda takımının en istikrarlı futbolcusu oldu.

25 Aralık 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de istikrarın adı Skriniar!
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ismi kaptan Milan Skriniar oldu.

Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de sonraki haftalarda teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco otururken, 2 teknik adam sezonun ilk yarısında tam 32 futbolcuya formayı verdi.

Sezona sarı-lacivertli takımda başlayıp ligde süre alan isimlerden Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Dominik Livakovic, başka takımlara transfer oldu.


Anderson Talisca, ligin ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında süre alırken en fazla sahada kalan oyuncu ünvanını 1440 dakikayla Milan Skriniar aldı. Slovak savunma oyuncusu, cezalı olduğu Fatih Karagümrük müsabakasında takımını yalnız bırakırken diğer 16 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

17 maçta da forma giyen Anderson Talisca ise bu maçların 12'sine ilk 11 başlarken toplamda 973 dakika sahada kaldı.

Milan Skriniar'ın ardından 15 maçta 1281 dakika forma giyen Jayden Oosterwolde, takımın en fazla oynayan ikinci ismi oldu.

- Yeni transferler arasında en istikrarlısı Asensio

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği isimler arasında en fazla süreyi İspanyol futbolcu Marco Asensio aldı.

Ligde 12'si ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giyen Asensio, bu mücadelelerde 1006 dakika sahada kaldı. Oynadığı maçlarda 8 de golü bulunan İspanyol oyuncu, takımın en golcü ikinci ismi oldu.

Asensio'yu 990 dakikayla kaleci Ederson takip etti. Brezilyalı file bekçisi 11 maçta boy gösterirken bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika forma giydi.

Yeni transferlerden Kerem Aktürkoğlu 13 maçta 962 dakika, Nelson Semedo ise 12 mücadelede 912 dakika sahada kaldı.

Sezon başında kadroya katılan oyunculardan en fazla maça çıkan isim ise Archie Brown oldu. İngiliz oyuncu 10'u ilk 11 olmak üzere 15 maçta süre alırken toplamda 886 dakika forma giydi.

- 17 maçta 4 farklı kaleci şans buldu

Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki maçlarında 4 kaleci süre aldı. Sezon başında kadroda olan Dominik Livakovic 1 maçta 90 dakika, İrfan Can Eğribayat 3 maçta 270 dakika, Tarık Çetin ise 2 maçta 180 dakika şans bulurken, yeni transfer Ederson 11 maçta 990 dakika sahada kaldı.

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic sezona Fenerbahçe'yle başlayıp İspanya'nın Girona takımına transfer oldu.

- En tecrübelisi Cenk Tosun, en genci Haydar Karataş

Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında sarı-lacivertli formayı terleten isimler arasında en tecrübeli isim Cenk Tosun oldu.

Samsunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki Cenk Tosun, ligin ilk bölümünde 5 maçta 60 dakika süre aldı.

Sarı-lacivertli takımda forma giyen en genç isim ise 18 yaşındaki Haydar Karataş.

İlk yarının son maçında ikas Eyüpspor karşısında Marco Asensio'nun yerine 89. dakikada oyuna dahil olan 2007 doğumlu futbolcu, sarı-lacivertli takımda bu sezon forma şansı bulan en genç isim oldu.

- 17 yabancı oyuncu forma giydi

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki 17 lig müsabakasında 17 yabancı oyuncu süre aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Ederson, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat, Alexander Djiku ve Dominik Livakovic ligde forma giyen isimler oldu.

Bu futbolculardan Sofyan Amrabat, Alexander Djiku ve Dominik Livakovic ilk yarının sonraki bölümünde takımdan ayrıldı.

- Fenerbahçe'de futbolcuların ilk yarı performansı

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında sarı-lacivertli formayla süre alan futbolcular şöyle:



Futbolcu

 Yaş

 Uyruk

 Maç

 İlk 11

 Süre
Milan Skriniar

 30

 Slovakya

 16

 16

 1440
Jayden Oosterwolde

 24

 Hollanda

 15

 14

 1281
İsmail Yüksek

 26

 Türkiye

 15

 11

 1048
Marco Asensio

 29

 İspanya

 13

 12

 1006
Ederson

 32

 Brezilya

 11

 11

 990
Anderson Talisca

 31

 Brezilya

 17

 12

 973
Kerem Aktürkoğlu

 27

 Türkiye

 13

 12

 962
Youssef En-Nesyri

 28

 Fas

 15

 10

 948
Fred

 32

 Brezilya

 16

 11

 918
Nelson Semedo

 32

 Portekiz

 12

 12

 912
Archie Brown

 23

 İngiltere

 15

 10

 886
Dorgeles Nene

 23

 Mali

 11

 8

 713
Edson Alvarez

 28

 Meksika

 9

 9

 705
Levent Mercan

 25

 Türkiye

 10

 6

 575
Jhon Duran

 22

 Kolombiya

 8

 6

 482
Oğuz Aydın

 25

 Türkiye

 14

 4

 479
Sebastian Szymanski

 26

 Polonya

 14

 4

 440
Mert Müldür

 26

 Türkiye

 9

 4

 431
Çağlar Söyüncü

 29

 Türkiye

 4

 4

 360
İrfan Can Kahveci

 30

 Türkiye

 8

 2

 281
İrfan Can Eğribayat

 27

 Türkiye

 3

 3

 270
Tarık Çetin

 28

 Türkiye

 2

 2

 180
Yiğit Efe Demir

 21

 Türkiye

 2

 1

 105
Bartuğ Elmaz

 22

 Türkiye

 5

 -

 96
Sofyan Amrabat

 29

 Fas

 2

 1

 96
Dominik Livakovic

 30

 Hırvatistan

 1

 1

 90
Yusuf Akçiçek

 19

 Türkiye

 1

 1

 90
Cenk Tosun

 34

 Türkiye

 5

 -

 60
Cengiz Ünder

 28

 Türkiye

 1

 -

 8
Rodrigo Becao

 29

 Brezilya

 1

 -

 6
Alexander Djiku

 31

 Gana

 1

 -

 1
Haydar Karataş

 18

 Türkiye

 1

 -

 1




