Trabzonspor, Rashica için harekete geçiyor

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği hız kazandı. Devreyi 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarı öncesi eksik bölgelerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sakat oyuncular nedeniyle kadro derinliğinde sorun yaşayan bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, transferde ince eleyip sık dokuyor. Gençlerbirliği maçı sonrası ayrılacak ve takıma katılacak oyuncular olacağının sinyalini veren Tekke, ligin ikinci yarısında daha iddialı bir Trabzonspor oluşturmayı hedefliyor.
RASHICA İÇİN HAMLE
Bu doğrultuda bordo-mavililerin, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'yı için harekete geçmeye hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ İLE TEMAS
Son olarak Rizespor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki kanat oyuncusu için Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulüp ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı futbolcu, bu sezon görev aldığı 18 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. [Haber61]
