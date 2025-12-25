İşte Galatasaray'ın Dennis için transfer rakipleri

Göztepe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Anthony Dennis'in bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. Dennis ile Sevilla, Leipzig ve Union Berlin de ilgileniyor.

calendar 25 Aralık 2025 12:50 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 13:36
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe, Galatasaray ve Avrupa'dan önemli ekiplerin ilgilendiği orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in bonservisini belirledi.

10 MİLYON EURO

Dennis için devre arasında Alman takımları Leipzig ve Union Berlin'in yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla ciddi anlamda nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray'ın da ilgilendiği Dennis transferinde Göztepe yönetiminin bonservis beklentisi 10 milyon Euro'yu buldu.

Göztepe forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Dennis, 3 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
