İşte Galatasaray'ın Dennis için transfer rakipleri

Göztepe, Galatasaray ve Avrupa'dan önemli ekiplerin ilgilendiği orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in bonservisini belirledi.
10 MİLYON EURO
Dennis için devre arasında Alman takımları Leipzig ve Union Berlin'in yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla ciddi anlamda nabız yoklamaya başladı.
Galatasaray'ın da ilgilendiği Dennis transferinde Göztepe yönetiminin bonservis beklentisi 10 milyon Euro'yu buldu.
Göztepe forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Dennis, 3 kez ağları havalandırdı.
