24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-0

Fenerbahçe'de Anthony Musaba planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Anthony Musaba'yı doğrudan ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

calendar 25 Aralık 2025 08:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilirken ortaya çıkan tabloyla birlikte bazı oyuncuların biletleri kesildi. Ayrıca bazı mevkilere yönelik transfer planları da değişti.

Eleştirilerin Oğuz Aydın'ın derbideki futbolu, Anthony Musaba'nın önemini gözler önüne serdi. Bu transferin resmiyet kazanmasıyla Oğuz'un 11 şansı iyice azalacak.

MUSABA DİREKT 11'E


Tedesco, fiziki açıdan hazır olan Musaba'yı ilk maçta direkt sahaya sürmeyi planlıyor. Kerem ile Nene'nin sol kanatta rekabet halinde olması, sağ kenarı da Musaba ile Oğuz'un taşıması hedefleniyor.

FENERBAHÇE'DE ANLAŞMA ŞARTLARI

Fenerbahçe, Hollandalı Musaba ile yıllık maaşı 1,4 milyon euro olmak üzere anlaşmaya vardı.

SERBEST KALMA BEDELİ

Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde 6 milyon euro'luk serbest kalma bedeli (Yurt içinde geçerli) bulunuyor. Fenerbahçe, transferin başladığı tarihte (2 Ocak) bu bedeli Samsunspor'a ödeyecek ve Musaba, Fenerbahçe kadrosuna katılacak.

İLK MAÇI SAMSUN'A KARŞI

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak. 25 yaşındaki Musaba, Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmisiyle birlikte Samsunspor'a karşı sahada olabilecek.

SEZON PERFORMANSI

Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
