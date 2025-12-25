Fenerbahçe'de Anthony Musaba planı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilirken ortaya çıkan tabloyla birlikte bazı oyuncuların biletleri kesildi. Ayrıca bazı mevkilere yönelik transfer planları da değişti.
Eleştirilerin Oğuz Aydın'ın derbideki futbolu, Anthony Musaba'nın önemini gözler önüne serdi. Bu transferin resmiyet kazanmasıyla Oğuz'un 11 şansı iyice azalacak.
MUSABA DİREKT 11'E
Tedesco, fiziki açıdan hazır olan Musaba'yı ilk maçta direkt sahaya sürmeyi planlıyor. Kerem ile Nene'nin sol kanatta rekabet halinde olması, sağ kenarı da Musaba ile Oğuz'un taşıması hedefleniyor.
FENERBAHÇE'DE ANLAŞMA ŞARTLARI
Fenerbahçe, Hollandalı Musaba ile yıllık maaşı 1,4 milyon euro olmak üzere anlaşmaya vardı.
SERBEST KALMA BEDELİ
Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde 6 milyon euro'luk serbest kalma bedeli (Yurt içinde geçerli) bulunuyor. Fenerbahçe, transferin başladığı tarihte (2 Ocak) bu bedeli Samsunspor'a ödeyecek ve Musaba, Fenerbahçe kadrosuna katılacak.
İLK MAÇI SAMSUN'A KARŞI
Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak. 25 yaşındaki Musaba, Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmisiyle birlikte Samsunspor'a karşı sahada olabilecek.
SEZON PERFORMANSI
Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
