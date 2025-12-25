Cam Johnson "bir süre" parkelerden uzak kalacak

Cameron Johnson'ın dizinde ciddi bir yapısal hasar tespit edilmedi ancak oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalması gerekecek.

25 Aralık 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cam Johnson 'bir süre' parkelerden uzak kalacak
Denver Nuggets cephesi, Cameron Johnson'ın yaşadığı sakatlık sonrası büyük bir korku yaşadı. Dallas Mavericks'e karşı Teksas'ta oynanan ve Nuggets'ın kıl payı kaybettiği karşılaşmada Johnson'ın yaşadığı ters düşüş, ciddi bir diz sakatlığı endişesine yol açmıştı.

NBA muhabiri Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre, yapılan kontrollerin ardından en iyi senaryo doğrulandı. Johnson'ın dizinde herhangi bir ciddi bağ ya da yapısal hasar bulunmadığı, ancak kemik zedelenmesi (bone bruise) teşhisi konduğu bildirildi.


Bu durum ciddi bir sakatlıktan kaçınıldığı anlamına gelse de, Johnson'ın yine de bir süre forma giyemeyeceği açıklandı. Oyuncunun sahalara dönüşü için net bir zaman çizelgesi belirlenmedi.

Johnson, bu sezon Denver'a katıldığından bu yana 28 maçta forma giydi. Maç başına 30 dakika sahada kalan oyuncu, 11.7 sayı, 3.6 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakaladı.

