İşte Eyüpspor'un Süper Lig'deki ilk yarı performansı

Eyüpspor, Süper Lig'in ilk yarısını 13 puanla 17. sırada tamamladı.

ikas Eyüpspor'da Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamladı. 

Eflatun-sarılı takım, ilk yarıda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Selçuk Şahin ve Orhan Ak'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor, topladığı 13 puanla 17. sırada yer aldı.

Rakip fileleri 10 kez havalandırabilen Eyüpspor, kalesindeki 24 gole engel olamadı.



EN İSTİKRARLISI ROBİN YALÇIN

İstanbul temsilcisinde sezonun ilk yarısında 28 farklı futbolcu forma giydi.

Ligin ilk yarısında eflatun-sarılı formayı 14 yerli, 14 yabancı oyuncu terletti. Bu futbolcular arasında 17 maçın tamamında sahaya çıkarak 1530 dakika sahada kalan Robin Yalçın takımın en istikrarlısı oldu.

Bu oyuncuyu 16 maçta 1440 dakika alan kaleci Marcos Felipe, 1416 dakika süre alan Kerem Demirbay ve 1349 dakika sahada kalan Nihad Mujakic izledi.

İLK YARIDA 10 GOL ATABİLDİ

Ligin ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen Eyüpspor, gol yollarında etkisiz kaldı.

Eflatun-sarılı ekipte süre alan 28 futbolcunun sadece 6'sı gol sevinci yaşayabildi. Bu oyuncular arasında Mame Thiam, Umut Bozok, Emre Akbaba ve Halil Akbunar ikişer kez fileleri havalandırdı.

Prince Ampem ile Svit Seslar da birer kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

KIRMIZI KART GÖRMEDİ

İlk 17 maçta hiçbir oyuncusu kırmızı kart görmeyen ikas Eyüpspor, Süper Lig'in en centilmen takımlarından biri oldu.

Corendon Alanyaspor ile beraber kırmızı kart görmeyen iki takımdan biri olan Eyüpspor'da 28 futbolcunun 19'u 41 kez sarı kartla cezalandırıldı. İstanbul temsilcisinin en "hırçın" oyuncuları dörder kez sarı kart gören Kerem Demirbay, Nihad Mujakic ve Mame Thiam olarak dikkati çekti.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Eyüpspor'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Yaş Uyruk Maç Gol Sarı Kırmızı Süre
Robin Yalçın 31 Türkiye 17 - - - 1530
Marcos Felipe 29 Brezilya 16 - - - 1440
Kerem Demirbay 32 Almanya 16 - 4 - 1416
Nihad Mujakic 27 Bosna Hersek 16 - 4 - 1349
Serdar Gürler 34 Türkiye 17 - 2 - 1290
Mame Thiam 33 Senegal 14 2 4 - 1183
Calegari 23 Brezilya 11 - 1 - 930
Yalçın Kayan 26 Türkiye 16 - 3 - 884
Denis Draguş 26 Romanya 12 - 3 - 878
Luccas Claro 34 Brezilya 10 - 1 - 842
Umut Bozok 29 Türkiye 16 2 3 - 699
Prince Ampem 27 Gana 17 1 3 - 567
Svit Seslar 23 Slovenya 10 1 1 - 554
Emir Ortakaya 21 Türkiye 7 - 2 - 548
Taras Stepanenko 36 Ukrayna 8 - 3 - 530
Halil Akbunar 32 Türkiye 12 2 1 - 507
Mateusz Legowski 22 Polonya 10 - 1 - 503
Emre Akbaba 33 Türkiye 13 2 2 - 455
Umut Meraş 30 Türkiye 7 - 1 - 400
Melih Kabasakal 29 Türkiye 3 - - - 103
Berke Özer 25 Türkiye 1 - - - 90
Talha Ülvan 24 Türkiye 3 - - - 79
Taşkın İlter 31 Azerbaycan 6 - 1 - 41
Metehan Altunbaş 22 Türkiye 2 - 1 - 5
Christ Sedia 18 Fildişi Sahili 2 - - - 5
Baran Gezek 20 Türkiye 1 - - - 4
Samu Saiz 34 İspanya 1 - - - 1
Mete Demir 27 Türkiye 1 - - - 1
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
