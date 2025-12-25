İşte Eyüpspor'un Süper Lig'deki ilk yarı performansı

ikas Eyüpspor'da Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamladı.



Eflatun-sarılı takım, ilk yarıda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Selçuk Şahin ve Orhan Ak'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor, topladığı 13 puanla 17. sırada yer aldı.



Rakip fileleri 10 kez havalandırabilen Eyüpspor, kalesindeki 24 gole engel olamadı.

Futbolcu Yaş Uyruk Maç Gol Sarı Kırmızı Süre Robin Yalçın 31 Türkiye 17 - - - 1530 Marcos Felipe 29 Brezilya 16 - - - 1440 Kerem Demirbay 32 Almanya 16 - 4 - 1416 Nihad Mujakic 27 Bosna Hersek 16 - 4 - 1349 Serdar Gürler 34 Türkiye 17 - 2 - 1290 Mame Thiam 33 Senegal 14 2 4 - 1183 Calegari 23 Brezilya 11 - 1 - 930 Yalçın Kayan 26 Türkiye 16 - 3 - 884 Denis Draguş 26 Romanya 12 - 3 - 878 Luccas Claro 34 Brezilya 10 - 1 - 842 Umut Bozok 29 Türkiye 16 2 3 - 699 Prince Ampem 27 Gana 17 1 3 - 567 Svit Seslar 23 Slovenya 10 1 1 - 554 Emir Ortakaya 21 Türkiye 7 - 2 - 548 Taras Stepanenko 36 Ukrayna 8 - 3 - 530 Halil Akbunar 32 Türkiye 12 2 1 - 507 Mateusz Legowski 22 Polonya 10 - 1 - 503 Emre Akbaba 33 Türkiye 13 2 2 - 455 Umut Meraş 30 Türkiye 7 - 1 - 400 Melih Kabasakal 29 Türkiye 3 - - - 103 Berke Özer 25 Türkiye 1 - - - 90 Talha Ülvan 24 Türkiye 3 - - - 79 Taşkın İlter 31 Azerbaycan 6 - 1 - 41 Metehan Altunbaş 22 Türkiye 2 - 1 - 5 Christ Sedia 18 Fildişi Sahili 2 - - - 5 Baran Gezek 20 Türkiye 1 - - - 4 Samu Saiz 34 İspanya 1 - - - 1 Mete Demir 27 Türkiye 1 - - - 1

İstanbul temsilcisinde sezonun ilk yarısında 28 farklı futbolcu forma giydi.Ligin ilk yarısında eflatun-sarılı formayı 14 yerli, 14 yabancı oyuncu terletti. Bu futbolcular arasında 17 maçın tamamında sahaya çıkarak 1530 dakika sahada kalan Robin Yalçın takımın en istikrarlısı oldu.Bu oyuncuyu 16 maçta 1440 dakika alan kaleci Marcos Felipe, 1416 dakika süre alan Kerem Demirbay ve 1349 dakika sahada kalan Nihad Mujakic izledi.Ligin ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen Eyüpspor, gol yollarında etkisiz kaldı.Eflatun-sarılı ekipte süre alan 28 futbolcunun sadece 6'sı gol sevinci yaşayabildi. Bu oyuncular arasında Mame Thiam, Umut Bozok, Emre Akbaba ve Halil Akbunar ikişer kez fileleri havalandırdı.Prince Ampem ile Svit Seslar da birer kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.İlk 17 maçta hiçbir oyuncusu kırmızı kart görmeyen ikas Eyüpspor, Süper Lig'in en centilmen takımlarından biri oldu.Corendon Alanyaspor ile beraber kırmızı kart görmeyen iki takımdan biri olan Eyüpspor'da 28 futbolcunun 19'u 41 kez sarı kartla cezalandırıldı. İstanbul temsilcisinin en "hırçın" oyuncuları dörder kez sarı kart gören Kerem Demirbay, Nihad Mujakic ve Mame Thiam olarak dikkati çekti.Eyüpspor'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: