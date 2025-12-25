Spurs, sezon içinde büyük çaplı takaslardan kaçınıyor

San Antonio Spurs'ün sezona yaptığı güçlü başlangıç lig genelinde dikkat çekmiş durumda. Spurs, sezonu 21–7'lik dereceyle açarken aynı zamanda NBA Cup finaline kadar yükseldi.

25 Aralık 2025 16:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Buna rağmen, Dallas Hoops Journal'dan Grant Afseth'e konuşan lig kaynakları, San Antonio'nun uzun vadeli esnekliğini riske atacak büyük çaplı bir sezon içi takasa yönelmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

Hakim görüş, Spurs'ün rekabetçi kalmak istediği ancak "her şeyini ortaya koyan" (all-in) bir hamleye aceleyle girmek istemediği yönünde.


San Antonio'nun Giannis Antetokounmpo gibi mutlak bir süperstarı hedeflemek yerine, daha seçici davranması ve yalnızca gerçekten mantıklı fırsatları değerlendirmesi bekleniyor.

Sabır ve doğru zamanlama, Spurs yönetiminin yaklaşımında kilit unsurlar olarak görülüyor. Yönetim, uygun koşullar oluştuğunda harekete geçmeyi tercih ediyor.

Afseth'in aktardığına göre, bu sezon organizasyonun önceliği iç gelişim. Spurs, genç çekirdeğinin gelişimini sürdürmesine odaklanırken, gelecekte büyük değer taşıyan varlıklarını (draft hakları ve genç oyuncular) elinde tutmayı hedefliyor.

Bununla birlikte lig genelinde bazı takımlar, Spurs'ün bu varlık havuzunun bir kısmını ilerleyen süreçte yüksek seviyeli tamamlayıcı bir parça için kullanıp kullanmayacağını sessizce sorguluyor.

San Antonio'nun elinde ciddi miktarda draft sermayesi ve genç yetenek bulunması nedeniyle, rakip yöneticiler Spurs'ün Orlando Magic'in Desmond Bane'i kadrosuna katarken izlediği modele benzer bir anlaşmayı teorik olarak hayata geçirebileceğini düşünüyor.

Böyle bir hamlenin, kulübün uzun vadeli planını bozmayacak, takımın zaman çizelgesiyle uyumlu bir oyuncuyu hedeflemesi bekleniyor. Bu bağlamda, Trey Murphy III gibi çok yönlü bir kanat oyuncusu, Spurs kadrosunu güçlendirebilecek ideal bir profil olarak sıkça dile getiriliyor.

