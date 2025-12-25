Fenerbahçe'de en hırçın isim Oosterwolde!

Fenerbahçe'de ilk yarının en hırçın oyuncusu Jayden Oosterwolde oldu.

calendar 25 Aralık 2025 12:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de en hırçın isim Oosterwolde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en "hırçın" futbolcusu, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde oldu.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona ererken sarı-lacivertli ekipte forma giyen futbolculardan 18'i, 17 haftalık periyotta 40 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Jayden Oosterwolde, aynı zamanda 4 kez de sarı kartla cezalandırılırken bu sezon takımını lig maçlarında 2 kez yalnız bıraktı.


- Sarı kart raporu

Fenerbahçe'de ilk yarıda 4 futbolcu sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

1 kırmızı kart, 4 sarı kart gören Jayden Oosterwolde'yi 5'er sarı kart gören Milan Skriniar, İsmail Yüksek ve Nelson Semedo takip etti.

Jayden Oosterwolde 2, Milan Skriniar, Nelson Semedo ve İsmail Yüksek ise birer maçta cezaları sebebiyle forma giyemedi.

Archie Brown ve Edson Alvares 3'er, Jhon Duran, Ederson ve Kerem Aktürkoğlu 2'şer, Youssef En-Nesryi, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Tarık Çetin, Levent Mercan, Fred, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci de 1'er kez sarı kartla cezalandırılan oyuncular oldu.

- Kart tablosu

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:


Futbolcu

 Maç

 Kırmızı kart

 Sarı kart
Jayden Oosterwolde

 15

 1

 4
Milan Skriniar

 16

 -

 5
İsmail Yüksek

 15

 -

 5
Nelson Semedo

 12

 -

 5
Archie Brown

 15

 -

 3
Edson Alvarez

 9

 -

 3
Kerem Aktürkoğlu

 13

 -

 2
Ederson

 11

 -

 2
Jhon Duran

 8

 -

 2
Youssef En-Nesryi

 15

 -

 1
Fred

 16

 -

 1
Marco Asensio

 13

 -

 1
Dorgeles Nene

 11

 -

 1
Levent Mercan

 10

 -

 1
Mert Müldür

 9

 -

 1
İrfan Can Kahveci

 8

 -

 1
Bartuğ Elmaz

 5

 -

 1
Tarık Çetin

 2

 -

 1
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.