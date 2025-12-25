Beşiktaş ve Trabzonspor'un hedefi aynı: Arda Okan Kurtulan!

Süper Lig'de oldukça iyi bir ilk yarı geçiren Göztepe, ilk yarı sonunda puan tablosunda dördüncü sırada yer aldı.
İzmir ekibinde performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de yaz transfer döneminde kadroya katılan Arda Okan Kurtulan oldu.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR
Beşiktaş ve Trabzonspor, hem sağ bekte hem de sağ kanatta forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. İki ekip, Arda Okan'ın performansını yakından takip ediyor.
İLK YARI PERFORMANSI
Göztepe forması altında ligin ilk yarısında 17 maçta süre bulan Arda Okan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
