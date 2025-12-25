Beşiktaş ve Trabzonspor'un hedefi aynı: Arda Okan Kurtulan!

Beşiktaş ve Trabzonspor, Göztepe forması altında ligin ilk yarısında dikkat çeken bir performans ortaya koyan Arda Okan Kurtulan ile ilgileniyor.

calendar 25 Aralık 2025 14:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ve Trabzonspor'un hedefi aynı: Arda Okan Kurtulan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de oldukça iyi bir ilk yarı geçiren Göztepe, ilk yarı sonunda puan tablosunda dördüncü sırada yer aldı.

İzmir ekibinde performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de yaz transfer döneminde kadroya katılan Arda Okan Kurtulan oldu.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR

Beşiktaş ve Trabzonspor, hem sağ bekte hem de sağ kanatta forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. İki ekip, Arda Okan'ın performansını yakından takip ediyor.

İLK YARI PERFORMANSI

Göztepe forması altında ligin ilk yarısında 17 maçta süre bulan Arda Okan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.