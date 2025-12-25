Philadelphia 76ers, kadroda bir değişikliğe giderek eski Milwaukee Bucks birinci tur draft seçimi MarJon Beauchamp'i iki yönlü (two-way) sözleşmeyle kadrosuna kattı. Bu hamleyle birlikte çaylak guard Hunter Sallis'in serbest bırakıldığı açıklandı.The Athletic'ten Tony Jones'un haberine göre, Sixers bu kararı Brooklyn Nets karşısında alınan 114-106'lık mağlubiyetin ardından verdi.Beauchamp, 2022 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks tarafından 24. sıradan seçilmişti. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, NBA kariyeri boyunca Bucks, Clippers ve Knicks formaları giydi.Toplam 135 normal sezon maçında görev alan Beauchamp, sınırlı süreler almasına rağmen maç başına 4.1 sayı ve 1.9 ribaund ortalamaları yakaladı.Milwaukee'de geçirdiği iki sezonun ardından Beauchamp, Şubat 2025'te Kevin Porter Jr.'ı da içeren bir takasın parçası olarak Los Angeles Clippers'a gönderildi. Ancak Los Angeles macerası oldukça kısa sürdü; sadece üç maçta forma giydikten sonra serbest bırakıldı. Daha sonra New York Knicks ile iki yönlü bir sözleşme imzalayarak NBA'de kalıcı bir rol arayışını sürdürdü.Philadelphia ise Beauchamp'e yabancı değil. Oyuncu sezon öncesinde Sixers ile Exhibit 10 sözleşmesi imzalamış, ardından takımın G League'deki iştiraki olan Delaware Blue Coats'a katılmıştı. Burada sergilediği performansla dikkat çekti.Beauchamp, G League'de oynadığı yedi maçta maç başına 20 sayının üzerinde skor üretirken, sahadan yüzde 50, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 45'in üzerinde isabet oranı yakaladı.