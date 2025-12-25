Beşiktaş'ta en hırçın Orkun Kökçü!

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın en hırçını Orkun Kökçü oldu. Milli futbolcu, 2 maçta kırmızı kart gördü.

calendar 25 Aralık 2025 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta en hırçın Orkun Kökçü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın en hırçın ismi olarak Orkun Kökçü öne çıktı.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısında siyah-beyazlı takımda forma giyen futbolculardan 20'si 41 sarı kart, 3 kez de kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli yıldızı Orkun Kökçü, bu sezon görev aldığı 14 lig maçında 3 kez sarı kart alırken, 2 defa da kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek takımını eksik bıraktı. Orkun gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 3 maçta cezalı olduğu için takımına yardımcı olamadı.


Orkun Kökçü'yü hırçınlıkta zorlayan isim ise 7 sarı kart gören takım arkadaşı Emirhan Topçu oldu.

Siyah-beyazlı ekipte hakemlerin kartlarıyla en çok karşılaşan isim olan Emirhan Topçu, 1 maçta ceza nedeniyle takımına destek olamadı ve gördüğü son kartla birlikte yeniden ceza sınırına geldi.

- Sarı kart raporu

Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında Emirhan Topçu'nun yanı sıra Tiago Djalo da gördüğü sarı kartlar neticesinde cezalı duruma düşerek bir maçta forma giyemedi.

Hakemler, Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Tammy Abraham ve Gökhan Sazdağı'na 3'er; Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan ve El Bilal Toure'ye 2'şer kez sarı kart gösterdi.

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Jota Silva, Cengiz Ünder, Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica ise birer kez sarı kart gördü.

- 3 kırmızı kart çıktı

Beşiktaş'ta ligin ilk bölümünde Orkun Kökçü'nün yanı sıra El Bilal Toure de kırmızı kartla oyundan ihraç edilen bir başka oyuncu oldu.

Siyah-beyazlı takımın 2 futbolcusu toplam 3 kırmızı kart gördü. Orkun Kökçü, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kırmızı kartla oyundan atılırken, El Bilal de Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla müsabakayı tamamlayamadı.

- Kart tablosu

Süper Lig'in ilk yarısındaki müsabakalarda Beşiktaşlı futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:


Futbolcu Maç Sarı kart Kırmızı kart
Orkun Kökçü 14 3 2
Emirhan Topçu 16 7 -
Tiago Djalo 11 4 -
El Bilal Toure 12 2 1
Felix Uduokhai 6 3 -
Gökhan Sazdağı 12 3 -
Tammy Abraham 17 3 -
Ersin Destanoğlu 9 2 -
Salih Uçan 6 2 -
Demir Ege Tıknaz 10 2 -
Mert Günok 8 1 -
Gabriel Paulista 10 1 -
Kartal Kayra Yılmaz 9 1 -
Milot Rashica 14 1 -
Wilfred Ndidi 14 1 -
Cengiz Ünder 11 1 -
Jota Silva 8 1 -
Necip Uysal 2 1 -
Mustafa Hekimoğlu 4 1 -
Jonas Svensson 5 1 -
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.