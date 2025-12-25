Jose Mourinho, yeni forvet istiyor!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer döneminde yeni bir forvet transferi istiyor.

YENİ FORVET İSTİYOR

Record'da yer alan habere göre, Mourinho, ara transferde fazla takviye istemiyor ancak kadroya yeni bir forvetin katılmasını istiyor.

Benfica'nın, mevcut kadrodaki profillerden farklı bir forvet arayışında olduğu belirtildi.

TRANSFER AYRILIK GETİREBİLİR


Öte yandan Benfica'nın ara transfer döneminde kadroya yeni bir forvet takviyesi durumunda kulübün altyapısından yetişen 23 yaşındaki Henrique Araujo'nun takımdan ayrılabileceği belirtildi. Araujo, Mourinho göreve geldikten sonra sadece beş maçta süre bulabildi ve bu maçların dördünde oyuna son dakikalarda dahil oldu.

MEVCUT SANTRFOR HATTI

Benfica'nın mevcut santrfor hattında Henrique Araujo ile birlikte Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic de yer alıyor.

