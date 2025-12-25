Jose Mourinho, yeni forvet istiyor!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer döneminde yeni bir forvet istiyor.Record'da yer alan habere göre, Mourinho, ara transferde fazla takviye istemiyor ancak kadroya yeni bir forvetin katılmasını istiyor.Benfica'nın, mevcut kadrodaki profillerden farklı bir forvet arayışında olduğu belirtildi.Öte yandan Benfica'nın ara transfer döneminde kadroya yeni bir forvet takviyesi durumunda kulübün altyapısından yetişen 23 yaşındaki Henrique Araujo'nun takımdan ayrılabileceği belirtildi. Araujo, Mourinho göreve geldikten sonra sadece beş maçta süre bulabildi ve bu maçların dördünde oyuna son dakikalarda dahil oldu.Benfica'nın mevcut santrfor hattında Henrique Araujo ile birlikte Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic de yer alıyor.