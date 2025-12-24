24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-082'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-078'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Govou, Endrick transferine temkinli!

Lyon'un efsane isimlerinden Sidney Govou, Fransız ekibinin Real Madrid'den kiraladığı Endrick için temkinli yaklaştı.

calendar 24 Aralık 2025 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Govou, Endrick transferine temkinli!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lyon efsanesi Sidney Govou, Real Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan Endrick'in transferine temkinli yaklaştı.

19 yaşındaki Brezilyalı forvetin yeterince süre alamamasının soru işareti olduğunu belirten Govou, "Bir yedek oyuncu oynamıyorsa genelde bir problem vardır" dedi.

Govou, Le Progres'e yaptığı açıklamada, "Sistem iyi işliyorken transferlerde çok dikkatli olmak gerekir. Daha fazla gol atan bir forvet, Satriano kadar savunmaya katkı verebilir mi? Kış transfer dönemine sadece sakatlık varsa inanırım. Aksi halde takım dengesi bozulabilir" ifadelerini kullandı.


Endrick'in bireysel hedeflerinin takımın kolektif hedefleriyle örtüşmeyebileceğinden endişe ettiğini söyleyen Govou, genç oyuncu hakkında yeterli verinin henüz olmadığını vurguladı. Bu sezon La Liga'da sadece 11 dakika süre alan Endrick, Lyon'da 9 numaralı formayı giyecek.

Ligue 1'de 16 hafta sonunda 27 puanla 5'inci sırada bulunan Lyon, Endrick hamlesiyle hücum gücünü artırmayı hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.