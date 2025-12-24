Govou, Endrick transferine temkinli!

Lyon efsanesi Sidney Govou, Real Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan Endrick'in transferine temkinli yaklaştı.19 yaşındaki Brezilyalı forvetin yeterince süre alamamasının soru işareti olduğunu belirten Govou, "Bir yedek oyuncu oynamıyorsa genelde bir problem vardır" dedi.Govou, Le Progres'e yaptığı açıklamada, "Sistem iyi işliyorken transferlerde çok dikkatli olmak gerekir. Daha fazla gol atan bir forvet, Satriano kadar savunmaya katkı verebilir mi? Kış transfer dönemine sadece sakatlık varsa inanırım. Aksi halde takım dengesi bozulabilir" ifadelerini kullandı.Endrick'in bireysel hedeflerinin takımın kolektif hedefleriyle örtüşmeyebileceğinden endişe ettiğini söyleyen Govou, genç oyuncu hakkında yeterli verinin henüz olmadığını vurguladı. Bu sezon La Liga'da sadece 11 dakika süre alan Endrick, Lyon'da 9 numaralı formayı giyecek.Ligue 1'de 16 hafta sonunda 27 puanla 5'inci sırada bulunan Lyon, Endrick hamlesiyle hücum gücünü artırmayı hedefliyor.