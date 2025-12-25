Galatasaray'dan Metehan Baltacı açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Metehan Baltacı ile ilgili kamuoyunda oluşan "yalnız bırakıldı" algısını yalanladı.

Yazgan, oyuncunun duruşmasına kulüp tarafından ilgililerin katıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

İşte Eray Yazgan'ın açıklamaları:

"Metehan Baltacı'yı yalnız bıraktığımıza dair yanlış bir algı var. Duruşmasına bizim yönetim kurulu üyemiz Can Natan ile kulüp avukatımız girdi. Kendi avukatı da orada hazır bulundu. Yönetici arkadaşlarımız, kendilerini ziyaret etti. Sportif direktörümüz de kendisini ziyaret etti. Bir yargı süreci var. Konuşmak çok doğru değil. Metehan'a itimadımız tam. 18 bin liralık bir tutardan bahsediyoruz. Kiralık oynadığı dönemdeki süreçle alakalı bir durum. Biz, sürecin sonunda Metehan'ın suçsuz çıkacağına eminiz. Dönem dönem tutukluğa itiraz oluyor. O itirazı yaptık.""