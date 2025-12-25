Gabigol, Santos'a geri dönmeye hazırlanıyor!

Gabigol lakaplı Brezilyalı golcü Gabriel Barbosa, altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönmeye hazırlanıyor.

calendar 25 Aralık 2025 17:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Brezilyalı yıldız golcü Gabriel Barbosa, altyapısından çıktığı Santos'a geri dönmesi gündeme geldi.

Globoesporte'nin haberine göre Santos, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat etti.

Santos, Gabigol'ü 2025 sezonu için kadrosuna katmak istemişti. Ancak tecrübeli futbolcu o dönemde Cruzeiro'nun projesini tercih etmişti. Şimdi ise Gabigol için eski kulübüne dönme ihtimali yeniden doğdu.


Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın kısa süre içinde sağlanabileceği belirtiliyor.

Bu sezon Cruzeiro formasıyla 49 maça çıkan Gabigol, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi ancak bu istatistikler beklentilerin altında kaldı.

