24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-082'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-078'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Fabregas: "Alonso'nun işi gerçekten zor"

Como Teknik Direktörü Cecs Fabregas, Real Madrid'de teknik direktörlük yapan Xabi Alonso hakkında konuştu. Fabregas, Alonso'nun işinin zor olduğunu söyledi.

calendar 24 Aralık 2025 16:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fabregas: 'Alonso'nun işi gerçekten zor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Como Teknik Direktörü Francesc Fabregas, Xabi Alonso'nun Real Madrid'de neden zor bir görevle karşı karşıya olduğunu anlattı.

"İŞİN EN ZOR KISMI"

DAZN'da yayınlanan bir belgeselde konuşan Fabregas, "Tüm oyuncular çok iyi. Herkes oynamayı hak ettiğini düşünüyor. Herkes sahada fark yaratmak istiyor. Hepsi 50 milyon euro değerinde ve milli takımlarında oynuyor. Böyle bir grubu yönetmek kesinlikle işin en zor kısmı" ifadelerini kullandı.

