28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
13:30
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
13:30
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
14:30
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Tarihi iddia! Ronaldo'dan Lionel Messi planı!

Al Nassr'da forma giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerini Inter Miami'de Lionel Messi ile birlikte oynayarak bitirmek istiyor. İşte detaylar...

calendar 28 Aralık 2025 12:53 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Futbol dünyasında uzun yıllar boyunca hayal bile edilemeyecek bir senaryo gündeme geldi. 

İddialara göre Cristiano Ronaldo, kariyerini Inter Miami formasıyla noktalayarak ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı takımda oynamayı hedefliyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, 40 yaşındaki Portekizli yıldız, menajerlerine Inter Miami'ye resmi temas kurulması yönünde talimat verdi. Haberde, Ronaldo'nun bu hedef doğrultusunda Suudi Arabistan'daki mevcut maaşının çok altında bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu öne sürüldü. CR7'nin en büyük arzusunun, futbolu bırakmadan önce Messi ile aynı sahayı paylaşmak olduğu vurgulandı.

SUUDI ARABİSTAN'DAKİ FUTBOL ORTAMINDAN MEMNUN DEĞİL



Haberde, Ronaldo'yu bu karara iten nedenlere de yer verildi. Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan'daki futbol ortamından memnun olmadığı, hem sportif hem de kişisel sebeplerle farklı bir macera arayışında olduğu belirtildi. Miami'nin yaşam tarzı, küresel medya ilgisi ve Ronaldo'nun fiziksel formuna verdiği önem de bu tercihte etkili unsurlar arasında gösterildi.

DAVID BECKHAM DETAYI 

Ayrıca Cristiano Ronaldo'nun, futbol sonrası kariyeri için Amerika'yı bir sıçrama tahtası olarak gördüğü, özellikle sinema ve eğlence sektörüne yakın olmanın kendisi açısından cazip olduğu ifade edildi. Haberde, Inter Miami'nin sahibi David Beckham ile geçmişten gelen güçlü ilişkilerin de bu ihtimali daha gerçekçi hale getirdiği aktarıldı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
