Tarihi iddia! Ronaldo'dan Lionel Messi planı!

Futbol dünyasında uzun yıllar boyunca hayal bile edilemeyecek bir senaryo gündeme geldi.



İddialara göre Cristiano Ronaldo, kariyerini Inter Miami formasıyla noktalayarak ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı takımda oynamayı hedefliyor.



Mundo Deportivo'nun haberine göre, 40 yaşındaki Portekizli yıldız, menajerlerine Inter Miami'ye resmi temas kurulması yönünde talimat verdi. Haberde, Ronaldo'nun bu hedef doğrultusunda Suudi Arabistan'daki mevcut maaşının çok altında bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu öne sürüldü. CR7'nin en büyük arzusunun, futbolu bırakmadan önce Messi ile aynı sahayı paylaşmak olduğu vurgulandı.



SUUDI ARABİSTAN'DAKİ FUTBOL ORTAMINDAN MEMNUN DEĞİL

Haberde, Ronaldo'yu bu karara iten nedenlere de yer verildi. Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan'daki futbol ortamından memnun olmadığı, hem sportif hem de kişisel sebeplerle farklı bir macera arayışında olduğu belirtildi. Miami'nin yaşam tarzı, küresel medya ilgisi ve Ronaldo'nun fiziksel formuna verdiği önem de bu tercihte etkili unsurlar arasında gösterildi.Ayrıca Cristiano Ronaldo'nun, futbol sonrası kariyeri için Amerika'yı bir sıçrama tahtası olarak gördüğü, özellikle sinema ve eğlence sektörüne yakın olmanın kendisi açısından cazip olduğu ifade edildi. Haberde, Inter Miami'nin sahibi David Beckham ile geçmişten gelen güçlü ilişkilerin de bu ihtimali daha gerçekçi hale getirdiği aktarıldı.