Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Ziraat Türkiye Kupası grup etabındaki ihlallerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat, Beşiktaş ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları sebebiyle PFDK'ye gönderildi.

Hesap.com Antalyaspor yardımcı antrenörü Alaattin Gülerce ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.