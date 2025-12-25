Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den Süper Lig kulüplerine PFDK sevki: Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi soruşturuluyor.

calendar 25 Aralık 2025 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Ziraat Türkiye Kupası grup etabındaki ihlallerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
 
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat, Beşiktaş ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları sebebiyle PFDK'ye gönderildi.
 
Hesap.com Antalyaspor yardımcı antrenörü Alaattin Gülerce ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.