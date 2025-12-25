Denis Dragus için transfer iddiası!

Trabzonspor'dan Eyüpspor'a kiralık olarak giden Denis Dragus ile ilgili transfer iddiası gündeme geldi. Dragus ile Suudi Arabistan, İspanya ve İtalya'dan ilgilenen takımlar olduğu yazıldı.

calendar 25 Aralık 2025 16:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Denis Dragus için transfer iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'dan yaz transfer döneminde Eyüpspor'a kiralık olarak giden Denis Dragus için transfer iddiası gündeme geldi.

SUUDİ ARASİSTAN, İTALYA, İSPANYA

Romanya'dan Digisport, Dragus ile Suudi Arabistan'dan büyük bir takımın ilgilendiğini duyurdu. Rumen basınında yer alan haberde, 26 yaşındaki futbolcuya ayrıca İspanya ve İtalya'dan da talipler olduğu belirtildi.

EYÜPSPOR'DA KALMASI ZOR

Trabzonspor ve Eyüpspor arasında yapılan anlaşmaya göre, Dragus'un kiralık sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu ancak Rumen futbolcunun yaz aylarına kadar İstanbul ekibinde kalmasının zor olduğu belirtildi.


LUCESCU DA TAKİPTE

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da göreve geldikten sonra forma verdiği Dragus'un durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Dragus, bu sezon Eyüpspor forması altında 12 maça çıktı. Rumen futbolcu, bu maçlarda skora katkı sağlayamadı.

TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİ

Dragus'un, bonservisinin bulunduğu Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.