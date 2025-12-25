Trabzonspor'dan yaz transfer döneminde Eyüpspor'a kiralık olarak giden Denis Dragus için transfer iddiası gündeme geldi.Romanya'dan Digisport, Dragus ile Suudi Arabistan'dan büyük bir takımın ilgilendiğini duyurdu. Rumen basınında yer alan haberde, 26 yaşındaki futbolcuya ayrıca İspanya ve İtalya'dan da talipler olduğu belirtildi.Trabzonspor ve Eyüpspor arasında yapılan anlaşmaya göre, Dragus'un kiralık sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu ancak Rumen futbolcunun yaz aylarına kadar İstanbul ekibinde kalmasının zor olduğu belirtildi.Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da göreve geldikten sonra forma verdiği Dragus'un durumunu yakından takip ettiği belirtildi.Dragus, bu sezon Eyüpspor forması altında 12 maça çıktı. Rumen futbolcu, bu maçlarda skora katkı sağlayamadı.Dragus'un, bonservisinin bulunduğu Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.