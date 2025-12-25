İrfan Can Eğribayat'a Polonya'dan talip!

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile Polonya devinin ilgilendiği ortaya çıktı.
LEGIA VARSOVA İSTİYOR
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Polonya'nın büyük kulüplerinden Legia Varşova, İrfan Can Eğribayat ile ilgileniyor.
Haberde Legia Varşova'nın kaleci transfer yapmak istediği kaydedildi.
CRACOVIA DA İLGİLENMİŞTİ
27 yaşındaki kaleci ile daha önce yine bir Polonya ekibi olan Cracovia'nın ilgilendiği öne sürülmüştü.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Süper Lig dahil 6 maçta forma şansı bulan İrfan Can Eğribayat, söz konusu maçlarda 6 gol yedi, 2 kez kalesini gol kapadı.
