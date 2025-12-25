Osimhen'in hikayesi Portekiz'de gündem oldu

Galatasaray için Avrupa'nın dev kulüplerini ve Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri geri çeviren Victor Osimhen, yaşam öyküsüyle dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Portekiz basınından Flashscorept, Nijeryalı yıldızın Galatasaray tercihini mercek altına alarak dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Haberde, Osimhen'in zorluklarla dolu çocukluğuna özel vurgu yapıldı.

Nijerya'nın Lagos kentinde doğan Osimhen'in, günde yaklaşık 10 bin ton çöpün döküldüğü Olusosun bölgesinde büyüdüğü hatırlatıldı.

Yedi kardeşin en küçüğü olan Osimhen, çok küçük yaşta annesini kaybetti.

Ailesine destek olmak için sokaklarda çalışmak zorunda kalan genç yetenek, tüm zorluklara rağmen futbola tutunarak hayata meydan okudu.

AVRUPA'NIN RADARINA GİRDİ

Victor Osimhen'in yeteneğini ilk fark eden isim, antrenörü Paul Erikewe oldu. Erikewe, Osimhen'i Olusosun United'ın A takımına yükseltti.

Kısa sürede yaşıtlarının önüne geçen genç futbolcu, Nijerya U-17 Milli Takımı'na çağrıldı.

2015 U-17 Dünya Kupası'nda attığı 10 golle gol kralı olan Osimhen, takımının şampiyonluğunda başrol oynadı ve böylece tüm Avrupa'nın dikkatini çekti.

ZORLU YOLLAR, BÜYÜK ZİRVE

Avrupa kariyerinde ilk olarak Wolfsburg'a transfer olan Osimhen, burada istediğini bulamayınca Belçika ekibi Charleroi'ye gitti.

Ardından Fransa'da Lille formasıyla yeniden çıkış yakaladı. Bu performans onu rekor bir bonservis bedeliyle Napoli'ye taşıdı.

İtalya'da tarih yazan Osimhen, Serie A'nın en golcü Afrikalı futbolcusu oldu ve Napoli'yi yıllar sonra şampiyonluğa taşıdı. Ancak kulüp yönetimiyle yaşanan kriz sonrası yollar ayrıldı.

SNEIJDER VE HAGI GİBİ SEVİLDİ

Napoli taraftarının sevgilisi olan Osimhen'in hikâyesi, kulüp başkanı De Laurentiis'in kararlarıyla sona erdi. Arabistan'a transfer olmaya çok yaklaşan yıldız futbolcu, son anda rotasını Galatasaray'a çevirdi.

Flashscorept, Osimhen'in bu tercihini "Türkiye için eşi benzeri görülmemiş bir karar" olarak yorumladı. Avrupa'nın elit kulüpleri ve büyük maddi kazanç fırsatları varken Galatasaray'ı seçen Osimhen, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarın idolü haline geldi.

Portekiz basınına göre Nijeryalı yıldız, Galatasaray tarihine Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi gibi unutulmaz isimlerin yanına adını yazdırdı. Bugün milyonlarca taraftar, tribünlerde Osimhen'in adını haykırıyor.