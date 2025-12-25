Galatasaray MCT Technic sportif direktörü Vladimir Micov oldu

Vladimir Micov, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın sportif direktörlüğüne getirildi.

calendar 25 Aralık 2025 11:56
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımının sportif direktörlüğüne eski Sırp oyuncu Vladimir Micov'un getirildiğini duyurdu.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2016 Avrupa Kupası şampiyonluğumuzun mimarları arasında yer alan eski oyuncumuz Vladimir Micov, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Sportif Direktörlüğü görevine getirilmiştir. 12 Ocak 2026'da başlayacağı görevinde Galatasaray basketboluna bu kez yönetici kimliğiyle katkı sağlayacak olan Vladimir Micov'a evine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
 
Micov, oyunculuk kariyerinde Sırbistan Milli Takımı, Laboral Kutxa, Buducnost, Armani Milano, Kızılyıldız ve CSKA Moskova gibi Avrupa basketbolunun önemli kulüplerinde uzun yıllar üst düzey rekabetin içinde yer aldı.
 
Avrupa Ligi, Avrupa Kupası ve ulusal liglerde üst düzey tecrübe edinen Micov, 2022 yılında noktaladığı oyunculuk kariyerinin ardından 2024-2025 sezonu başından itibaren KK Metalac Valjevo takımında sportif direktörlük görevini yürüttü.
