EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona maçı ücretsiz S Sport izle

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı S Sport yayını!
EuroLeague 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Barcelona Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor. karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI CANLI, TIKLA
FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI S SPORT İZLE
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 18. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - FC Barcelona)
Sayı: Talen Horton-Tucker 14.1 - 15.7 Kevin Punter
Ribaund: Nicolo Melli 5.5 - 5.1 Tornike Shengelia
Asist: Wade Baldwin IV 5.7 - 4.5 Tomas Satoransky
Top çalma: Nicolo Melli 1.3 - 1.1 Kevin Punter
Blok: Talen Horton-Tucker 0.6 - 0.5 Tornike Shengelia
Verimlilik: Wade Baldwin IV 15.6 - 16.4 Will ClyburnGeçmiş maçlar:
Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 12 galibiyet elde etti.
2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 75-83 Barcelona
2024-25 - Normal sezon - Barcelona 90-63 Fenerbahçe Beko
2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-74 Barcelona
2023-24 – Normal sezon – Barcelona 89-81 Fenerbahçe Beko
2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 81-73 Barcelona
2022-23 – Normal sezon – Barcelona 81-80 Fenerbahçe Beko
2021-22 – Normal sezon – Barcelona 88-67 Fenerbahçe Beko
2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona
2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 73-82 Barcelona
2020-21 – Normal sezon – Barcelona 97-55 Fenerbahçe Beko
2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-80 FC Barcelona
2019-20 – Normal sezon – FC Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko
2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-82 Barcelona Lassa
2018-19 – Normal sezon – Barcelona Lassa 65-84 Fenerbahçe Beko
2017-18 – Normal sezon – Fenerbahçe Doğuş 86-82 Barcelona Lassa
2017-18 – Normal sezon – Barcelona Lassa 68-83 Fenerbahçe Doğuş
2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 68-65 Barcelona Lassa
2016-17 – Normal sezon – Barcelona Lassa 72-73 Fenerbahçe
2014-15 – Normal sezon – Barcelona 89-91 Fenerbahçe Ülker
2014-15 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 78-80 Barcelona
2013-14 – Top 16 – Barcelona 93-73 Fenerbahçe Ülker
2013-14 – Top 16 – Fenerbahçe Ülker 73-76 Barcelona
2013-14 – Normal sezon – Barcelona 94-81 Fenerbahçe Ülker
2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 74-70 Barcelona
2012-13 – Top 16 – Fenerbahçe Ülker 60-99 Barcelona Regal
2012-13 – Top 16 – Barcelona Regal 100-78 Fenerbahçe Ülker
2010-11 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 69-75 Regal Barcelona
2010-11 – Normal sezon – Regal Barcelona 61-69 Fenerbahçe Ülker
2009-10 – Normal sezon – Regal Barcelona 89-55 Fenerbahçe Ülker
2009-10 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 59-82 Regal Barcelona
2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 78-85 AXA Barcelona
2007-08 – Normal sezon – AXA Barcelona 82-67 Fenerbahçe Ülker
2006-07 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 82-69 Winterthur Barcelona
2006-07 – Normal sezon – Winterthur Barcelona 84-70 Fenerbahçe Ülker FENERBAHÇE MAÇ EKSİĞİYLE 5. SIRADA
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor. BARCELONA ÇOK FORMDA VE İKİNCİ SIRADA
Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.GEÇEN SEZON OYNANAN FENERBAHÇE BARCELONA MAÇLARI
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi. Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı. SARUNAS JASIKEVICIUS: "EN ZOR TAKIM"
"Şu anda EuroLeague'deki en zor takımla karşılaşacağız. Çok iyi basketbol oynuyorlar. Savunmada büyük gelişme gösterdiler ve çok tecrübeliler. Özellikle dış oyuncularda; Satoransky, Punter, Laprovittola, Brizuela gibi isimler maç sonucuna doğrudan etki edebiliyorlar. Kesinlikle EuroLeague'in en iyi koç ekiplerinden birine sahipler." TALEN HORTON-TUCKER: "RAKİBİMİZ SERT VE TECRÜBELİ"
"Sahaya odaklanmış bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Son EuroLeague galibiyetinin üzerine koyabilmek yapmamız gereken en önemli şeylerden biri. Rakibimizin sert ve tecrübeli bir takım olduğunu biliyoruz. Sert oynayacaklarının ve çok fazla hata yapmayacaklarının da farkındayız. Bu yüzden onları bizim istediğimiz oyunu oynamaya zorlamalıyız. Taraftarlarımızın salona enerji getirmesini bekliyoruz çünkü buna ihtiyacımız olacak."Fenerbahçe Beko'da son durum:Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 10 galibiyet aldı. Son olarak Emporio Armani Milan'a konuk olan sarı lacivertliler rakibini 87-72'lik skorla geçti. Talen Horton-Tucker 23, Bonzie Colson 20, Tarık Biberovic 14, Wade Baldwin 13 ve Brandon Boston Jr 11 sayı ile oynadı.Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 12 maçta ise 10 galibiyet elde etti. 20 Aralık'ta Trabzonspor'a konuk olan ekibimiz sahadan 99-73'lük skorla mağlup ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen ve Melih Mahmutoğlu 12, Arturs Zagars ise 11 sayı ile çift haneli skor üretti.Tedavileri devam eden Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim ve Mikael Jantunen, FC Barcelona karşısında forma giyemeyecek.FC Barcelona'da son durum:EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 12 galibiyeti bulunan FC Barcelona, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor. Son olarak Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olan rakibimiz sahadan 134-124'lük skorla galip ayrıldı. Kevin Punter 43, Tomas Satoransky 23, Willy Hernangomez ve Will Clyburn 12, Dario Brizuela ise 11 sayı üretti.FC Barcelona, Liga ACB'de ise 11 maçta aldığı yedi galibiyetle cetvelin beşinci sırasında yer alıyor. İspanya temsilcisi ligde son olarak evinde konuk ettiği Joventut Badalona'yı 90-80'lik skorla geçti.Antrenör Xavi Pascual tarafından çalıştırılan FC Barcelona'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:Guardlar: Kevin Punter, Juani Marcos, Dario Brizuela, Tomas Satoransky, Juan Nunez, Nicolas LaprovittolaForvetler: Myles Cale, Miles Norris, Will Clyburn, Nikola Kusturica, Joel Parra, Diego Ferreras, Joaquim Boumtje Boumtje, Daniel GonzalezPivotlar: Jan Vesely, Willy Hernangomez, Youssoupha Fall, Tornike Shengelia, Mohamed Dabone, Sayon KeitaAntrenör: Xavi PascualTakım İstatistikleri - Hücum (Fenerbahçe Beko - FC Barcelona)Atılan sayı: 80.7 - 89.1Ribaund: 36.6 - 34.7Asist: 16.7 - 18.7Top çalma: 5.5 - 7.6Blok: 2.4 - 1.9Top kaybı: 13.8 - 12.3İki sayı: %52.1 - %53.6Üç sayı: %35.9 - %39.2Serbest atış: %78.5 - %78.9Takım İstatistikleri - Savunma (Fenerbahçe Beko - FC Barcelona)Yenilen sayı: 78.8 - 85.6Ribaund: 34.4 - 34.2Asist: 15.4 - 17.2Top çalma: 6.9 - 6.1Blok: 2.4 - 2.4Top kaybı: 12.8 - 13.7İki sayı: %48.9 - %56.2Üç sayı: %33.1 - %35.5Serbest atış: %78.1 - %79.7