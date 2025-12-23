23 Aralık
Salih Uçan'dan hakemlere gönderme!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan, sezon boyunca yaşanan şanssızlıklara ve hakem kararlarına dikkat çekti.

calendar 23 Aralık 2025 22:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Salih Uçan'dan hakemlere gönderme!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşma sonrası Salih Uçan açıklamalarda bulundu. 
 
Eşleşmeyi ve maçı değerlendiren Salih Uçan "Vallahi kurada deplasmanda Fenerbahçe'yi çektik, zor maç oldu. Biz daha iyi oynadık genele bakıldığında. Şansımız da vardı. Vallahi mutluyuz. Kupayı seviyoruz, kupa güzel. İnşallah gruptan çıkarız. Derbi galibiyetleri önemlidir. Sezon içi olumsuzlukları derbiyle örtebiliyorsun. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Antalya'da iyi bir kamp yapıp, takıma katkı verecek arkadaşlarla birlikte daha iyi yere geçmek istiyoruz." dedi.
 
"ŞANSSIZLIKLAR YAŞIYORUZ!"
 
Açıklamalarına devam eden Salih Uçan "Beşiktaş taraftarı çok büyük bir oluşum. Şampiyonluğu, kupayı, güzel galibiyetleri hak ediyor. Kötü zamanlar oluyor. 4 büyüklerin tarihinde uzun süre şampiyonluk yakalayamıyorlar. Böyle dönemler oluyor. Biz de bu sene çok şanssız beraberlikler, mağlubiyetler, puan kayıpları yaşadık. Genele bakınca iyi oynayıp öne geçiyoruz, şanssız goller yiyoruz." ifadelerini kullandı. 
 
"2026'DA HAKEMLER DİKKATLİ OLSUN"
 
Salih Uçan ayrıca "Hakemlere de değinmek istiyorum. Beşiktaş'a kartlar basit çıkıyor. Orkun'a da bir hareket vardı. Biz sahanın içinde üzülüyoruz. Kartal rakibe 5. dakikası var yok yani, bastı basmadı, çat sarı kart. Sonra çocuğun müdahalesi kısıtlanıyor. Beşiktaş'ın böyle biraz durumlardan uzaklaşması gerekiyor. Her şanssızlık Beşiktaş'ın başına gelmemeli. Birileri dikkat etmeli. 2026'da biraz daha dikkatli olsun kişiler!" dedi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
