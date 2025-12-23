23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Dani Alves, kulüp satın alıp oynamayı düşünüyor

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Dani Alves'in, Portekiz 3. Lig ekiplerinden Sporting Clube de Sao Joao de Ver'i satın almak üzere olduğu öğrenildi. 42 yaşındaki futbolcunun, yeni kulübünde 6 aylık sözleşmeyle yeniden forma giymeyi de planladığı belirtiliyor.

23 Aralık 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldız savunmacısı Dani Alves, futbol dünyasına farklı bir rolle geri dönmeye hazırlanıyor.
 
ESPN Brezilya'nın haberine göre göre Alves, Portekiz 3. Lig ekiplerinden Sporting Clube de Sao Joao de Ver'i satın almak için gerekli tüm detayları netleştirdi.
 
SAHALARA GERİ DÖNEBİLİR
 
42 yaşındaki Alves'in, kulübün yeni yapılanması kapsamında 6 aylık bir sözleşmeyle yeniden sahalara dönme ihtimalini de değerlendirdiği belirtiliyor.
 
Dani Alves'in adı, bu yılın başlarında İspanya'da görülen dava süreciyle yeniden gündeme gelmişti.
 
İspanyol mahkemesi, temyiz sürecinde daha önce verilen mahkumiyet kararını bozarak, masumiyet karinesini ortadan kaldıracak yeterli delil bulunmadığına hükmetmişti.
 
1 MİLYON EURO KEFALET ÖDEDİ
 
Ocak 2023'ten bu yana resmi bir maçta forma giymeyen Alves, Barcelona'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmış ve 20 Ocak 2023 – Mart 2024 tarihleri arasında cezaevinde kalmıştı.
 
Deneyimli futbolcu, temyiz süreci devam ederken 1 milyon euro kefalet ödeyerek serbest bırakılmıştı.
 
Cezaevinden çıktıktan sonra futbolun daha çok organizasyon ve menajerlik tarafında çalışmalar yürüten Dani Alves'in, asıl hedefinin yeniden sahalara dönmek ve ilerleyen dönemde antrenörlük lisansı almak olduğu ifade ediliyor.
 
Evinde bireysel çalışmalarını sürdüren Alves, yaklaşık 30 gün içinde maç kondisyonuna ulaşabileceğine inanıyor.
 
SON MAÇINA 2023'TE ÇIKTI
 
Alves, son resmi maçına 8 Ocak 2023'te, Meksika Ligi ekiplerinden Pumas formasıyla çıkmıştı. Kulüp, tutuklanmasının ardından oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.
 
Kaynaklar, Dani Alves'in Aveiro bölgesinde yer alan Sporting Clube de Sao Joao de Ver'in satın alma sürecini tamamlamak için Brezilyalı yatırımcılardan oluşan bir grubun desteğini aldığını belirtiyor.
 
Portekiz ekibinin mevcut kadrosunda ise eski Palmeiras kanat oyuncusu Washington dahil olmak üzere üç Brezilyalı futbolcu bulunuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
