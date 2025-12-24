23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
9-8
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
2-1
23 Aralık
Tunus-Uganda
3-1
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
1-4

Tunus, Uganda karşısında üç golle üç puanı aldı!

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Tunus, Uganda'yı 3-1 mağlup etti.

24 Aralık 2025 01:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tunus, Uganda karşısında üç golle üç puanı aldı!




Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Tunus ile Uganda karşı karşıya geldi.

Olympique de Rabat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tunus, 3-1'lik skorla kazandı.

Tunus'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Ellyes Skhiri ile 40 ve 64. dakikalarda Muhammed Achouri kaydetti.

Uganda'nın tek golünü ise 90+2. dakikada Denis Omedi attı.

Tunus'ta Kasımpaşa forması giyen Ben Ounaes, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Tunus, gruplara 3 puanla başladı. Uganda, sahadan puansız ayrıldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.