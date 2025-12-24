Tunus, Uganda karşısında üç golle üç puanı aldı!

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Tunus ile Uganda karşı karşıya geldi.



Olympique de Rabat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tunus, 3-1'lik skorla kazandı.



Tunus'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Ellyes Skhiri ile 40 ve 64. dakikalarda Muhammed Achouri kaydetti.



Uganda'nın tek golünü ise 90+2. dakikada Denis Omedi attı.



Tunus'ta Kasımpaşa forması giyen Ben Ounaes, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Tunus, gruplara 3 puanla başladı. Uganda, sahadan puansız ayrıldı.