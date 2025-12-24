Panathinaikos, Zalgiris deplasmanında kazandı

EuroLeague'in 18. haftasında Zalgiris Kaunas ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos, 92-85'lik skorla kazandı.İlk yarıyı 9 sayı geride kapatan Panathinaikos, ikinci yarıdaki performansıyla maçı kazanmasını bildi.Panathinaikos'ta Cedi Osman, 22 sayıyla takımının en skoreri oldu. Kendrick Nunn 21, TJ Shorts 15, Ömer Faruk Yurtseven ise 14 sayıyla mücadele etti.Zalgiris'te Moses Wright 22, Nigel Williams-Goss ise 21 sayıyla oynadı.Bu sonucun ardından Panathinaikos 12 galibiyete yükselirken Zalgiris ise 8. yenilgisini aldı.Panathinaikos, gelecek hafta Olympiakos'u ağırlayacak. Zalgiris ise Hapoel Tel Aviv deplasmanına gidecek.