23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
9-8
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
2-1
23 Aralık
Tunus-Uganda
3-1
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
1-4

Panathinaikos, Zalgiris deplasmanında kazandı

Panathinaikos, Zalgiris Kaunas deplasmanında kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

calendar 24 Aralık 2025 01:13 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 01:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Panathinaikos, Zalgiris deplasmanında kazandı
EuroLeague'in 18. haftasında Zalgiris Kaunas ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos, 92-85'lik skorla kazandı.

İlk yarıyı 9 sayı geride kapatan Panathinaikos, ikinci yarıdaki performansıyla maçı kazanmasını bildi.

Panathinaikos'ta Cedi Osman, 22 sayıyla takımının en skoreri oldu. Kendrick Nunn 21, TJ Shorts 15, Ömer Faruk Yurtseven ise 14 sayıyla mücadele etti.


Zalgiris'te Moses Wright 22, Nigel Williams-Goss ise 21 sayıyla oynadı.

Bu sonucun ardından Panathinaikos 12 galibiyete yükselirken Zalgiris ise 8. yenilgisini aldı.

Panathinaikos, gelecek hafta Olympiakos'u ağırlayacak. Zalgiris ise Hapoel Tel Aviv deplasmanına gidecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
