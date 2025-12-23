Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni gerçekleştirildi

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni düzenlendi.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Hilton Mall Of İstanbul'da gerçekleştirilen törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağaları, pehlivanlar, antrenörler ve diğer davetliler katıldı.



Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, 2 yıldan bu yana Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip ettiğini belirterek, "Oraya gelen seyircilerin, sporcuların ve iş insanlarının yağlı güreşe kendini adadığını gördüm. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üzerine koyarak gittiğini görüyorum. İbrahim Türkiş'e teşekkür ediyorum. Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı alan, Balkan Savaşları döneminde Türk askerlerinin şehit olduğu bir yer. Oraya Edirne Sarayı inşa ediliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yağlı güreşlerimiz için yeni bir alan yapacağız. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Bundan sonraki dönemde Edirne'ye yakışır çok güzel bir güreş alanıyla güreşseverlerimizi karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yağlı güreşlerde son yıllarda büyük gelişim kaydedildiğini belirterek, geleceğinin parlak olduğunu aktardı.diye konuştu.Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, federasyonun kurulduğu 2022 yılından bu yana yaptıkları faaliyetlerle çok iyi bir duruma geldiklerini vurguladı.Yağlı güreşlerde yaptıkları faaliyetler ve hayata geçirmek istedikleri projelerle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiş, şunları söyledi:CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarman, yağlı güreşlere destek verme çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Ödül töreninde yer alan valilere, ağalara ve diğer katılımcılara da plaket verildi.