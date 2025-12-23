23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-023'
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Konyaspor'da mutlu son: Berkan Kutlu

Konyaspor, Deniz Türüç'ün ardından ikinci transferini de bitirme aşamasına geldi. Yeşil-Beyazlılar, Galatasaray'dan Berkan Kutlu ile anlaşma sağladı.

Devre arası transfer dönemini yoğun bir şekilde geçirecek olan Konyaspor, ikinci transferini de tamamlama aşamasına geldi.

Konya'nın Sesi'nin haberine göre; Yeşil-beyazlılar Galatasaray'dan Berkan Kutlu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Berkan Kutlu yarım sezon kalan sözleşmesini fesih edecek. Bu noktada Galatasaraylı yöneticiler ile konuşan Konyaspor yönetimi kolaylık sağlanılmasını istedi. Galatasaray yönetimi de yarım sezon sözleşmesi kalan Berkan Kutlu'nun sözleşmesini karşılıklı fesih yapacak.


1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Konyaspor, Berkan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Berkan'ın 1 Ocak'ta başlayacak olan ikinci devre hazırlıklarına katılması bekleniyor.

Çağdaş Atan, Alanyaspor'dan öğrencisi olan Berkan Kutlu'yu takımında görmek istedi.

159 MAÇ

İsviçre doğumlu olan ve kariyerine burada başlayan Berkan 2021-2022 sezonunun başında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray ile 159 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 3 gol ve 8 asistlik performansa imza attı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
