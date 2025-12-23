Konyaspor'da mutlu son: Berkan Kutlu

Devre arası transfer dönemini yoğun bir şekilde geçirecek olan Konyaspor, ikinci transferini de tamamlama aşamasına geldi.Konya'nın Sesi'nin haberine göre; Yeşil-beyazlılar Galatasaray'dan Berkan Kutlu ile anlaşma sağladı.Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Berkan Kutlu yarım sezon kalan sözleşmesini fesih edecek. Bu noktada Galatasaraylı yöneticiler ile konuşan Konyaspor yönetimi kolaylık sağlanılmasını istedi. Galatasaray yönetimi de yarım sezon sözleşmesi kalan Berkan Kutlu'nun sözleşmesini karşılıklı fesih yapacak.Konyaspor, Berkan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Berkan'ın 1 Ocak'ta başlayacak olan ikinci devre hazırlıklarına katılması bekleniyor.Çağdaş Atan, Alanyaspor'dan öğrencisi olan Berkan Kutlu'yu takımında görmek istedi.İsviçre doğumlu olan ve kariyerine burada başlayan Berkan 2021-2022 sezonunun başında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer olmuştu.Galatasaray ile 159 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 3 gol ve 8 asistlik performansa imza attı.