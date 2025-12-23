23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Antalyaspor, kupada tek golle üç puanı aldı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Konyaspor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 23 Aralık 2025 19:23 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 19:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, kupada tek golle üç puanı aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor, gruplara 3 puanla başladı. Antalyaspor, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun bir sonrakl maçında Konyaspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada yeşil beyazlılar öne geçti. Andzouana'nın sağ kanattan yerden ortasında defanstan dönen topu Umut Nayir, bekletmeden Tunahan Taşçı'ya çıkardı. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



34. dakikada Hüseyin Türkmen'in kaptırdığı topta ceza sahasına hareketlenen Muleka'nın uzaktan şutunda kaleci Julian kornere çıkardı.

41. dakikada ceza sahasında Umut Nayir ile paslaşan Muleka meşin yuvarlağı altıpas üzerinde Bjorlo ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda top az farkla auta gitti.

90+3. dakikada sağ kanattan açılan ortada kaleci Deniz Ertaş topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Balet'in şutunda Jevtovic gole izin vermedi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 75 Yasir Subaşı), Utku Eriş, Guilherme, Jin-ho Jo (Dk. 63 Bardhi), Tunahan Taşçı (Dk. 87 Stefanescu), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu (Dk. 87 Kaan Akyazı), Muleka (Dk. 75 Jevtovic), Umut Nayir

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 81 Bünyamin Balcı), Ceesay (Dk. 73 Soner Dikmen), Saric (Dk. 81 Hasan Yakup İlçin), Storm, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Gueye), Ballet, Doğukan Sinik (Dk. 46 Van de Streek)

Gol: Dk. 21 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ballet, Dk. 43 Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 35 Melih İbrahimoğlu, Dk. 76 Utku Eriş, Dk. 90+5 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.