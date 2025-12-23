23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-018'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Iğdır FK'de Ziraat Türkiye Kupası planları

Türkiye Kupasında grup seviyesine tarihinde ilk kez yükselen Alagöz Holding Iğdır FK, yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

calendar 23 Aralık 2025 13:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Iğdır FK'de Ziraat Türkiye Kupası planları
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında yoluna galibiyetle devam etmeyi amaçlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında 24 Aralık Çarşamba günü Aliağa FK ile karşılaşacak Iğdır FK, çalışmalarını yoğun sürdürüyor.

Türkiye Kupasında ilk defa gruplara kalmayı başaran teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Iğdır ekibi, Aliağa maçından da galibiyetle ayrılarak gruplardan çıkmayı ve Süper Lig takımlarıyla mücadele etmeyi hedefliyor.


Son 5 maçının 3'ünden galibiyet, 2'sinden de beraberlikle ayrılarak 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Iğdır ekibi, Aliağa maçını da kazanmayı istiyor.

Iğdır'daki tesislerde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çalışmalarını sürdüren takım, yarın oynanacak Aliağa maçından beklenen sonucu elde edip ligdeki yükselişini devam ettirmek için sahaya çıkacak.

- "İlk planlamamızdaki hedefimize ulaştık"

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, Iğdır ekibinin ilk defa gruplara kaldığını ve planlamalara göre ilerlediklerini söyledi.

Üzülmez, "Bu kadar gayret gösteren bir başkanımız varken, gruplarda da bu kentin bir şekilde bu kupanın içerisinde bulunması gerektiğini söylemiştik. İlk planlamamızdaki hedefimize ulaştık, gruplara kaldık. Sonraki aşamamız gruptan çıkmaktır. Aliağa maçında da onu başaracağımıza inanıyorum. Şimdi çarşamba günü de Aliağa maçıyla start veriyoruz kupada. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz, rakiplerimize saygı gösteriyoruz. Rakiplerin kim olduğuna bakmaksızın kendi mücadelemizi ve kendi oyun anlayışımızı saha içerisinde göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Aliağa maçından galibiyetle ayrılıp gruptan çıkarak yollarına devam etmeyi hedeflediklerini belirten Üzülmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezonun son 3-5 haftasına baktığımız zaman oyuncu da mental anlamda yavaş yavaş tatil hazırlıkları içerisinde olabiliyor. Olmaması için gerekli toplantıları yaptık ve Aliağa maçında da en iyi şekilde çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Çünkü bizim yapımızda ve karakterimizde mücadelenin olması gerekiyor. Rakibin kim olduğundan ziyade bizim saha içerisinde göstereceğimiz mücadelenin çok önemli olduğunu düşünenlerdenim ki geldiğimiz noktada başarılı olduk."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
