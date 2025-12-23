Iğdır FK'de Ziraat Türkiye Kupası planları

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında yoluna galibiyetle devam etmeyi amaçlıyor.Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında 24 Aralık Çarşamba günü Aliağa FK ile karşılaşacak Iğdır FK, çalışmalarını yoğun sürdürüyor.Türkiye Kupasında ilk defa gruplara kalmayı başaran teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Iğdır ekibi, Aliağa maçından da galibiyetle ayrılarak gruplardan çıkmayı ve Süper Lig takımlarıyla mücadele etmeyi hedefliyor.Son 5 maçının 3'ünden galibiyet, 2'sinden de beraberlikle ayrılarak 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Iğdır ekibi, Aliağa maçını da kazanmayı istiyor.Iğdır'daki tesislerde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çalışmalarını sürdüren takım, yarın oynanacak Aliağa maçından beklenen sonucu elde edip ligdeki yükselişini devam ettirmek için sahaya çıkacak.Teknik direktör İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, Iğdır ekibinin ilk defa gruplara kaldığını ve planlamalara göre ilerlediklerini söyledi.Üzülmez,dedi.Aliağa maçından galibiyetle ayrılıp gruptan çıkarak yollarına devam etmeyi hedeflediklerini belirten Üzülmez, şu değerlendirmeyi yaptı: