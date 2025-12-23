23 Aralık
Rafinha, futbol kariyerini sonlandırdı

Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain formalarıyla tanınan Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha, 32 yaşında aktif futbolu bırakma kararı aldı.

calendar 23 Aralık 2025 16:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rafinha, futbol kariyerini sonlandırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Brezilyalı yıldız futbolcu Rafinha, geleceği hakkında önemli bir karar aldı.

Yıldız on numara, 32 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

2017 yılında menüsküs sakatlığı, 2018'de çapraz bağ yırtığı, 2021'de diz sakatlığı yaşayan Rafinha, dizindeki problemin kronikleşmesi sonucu futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı.

KARİYERİ

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Rafinha, Inter'de kiralık olarak forma giydi. Yıldız on numara, Paris Saint Germain'de de top koşturdu.

Son olarak Katar Ligi ekibi Al-Arabi'de forma giyen Rafinha, 2023/24 sezonunda düzenli forma giydi. O sezon 22 maça çıkan Brezilyalı, 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
