Haber Tarihi: 23 Temmuz 2025 13:58 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 13:58

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği 2025 3. dönem sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavlar, temmuz ayında tamamlandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte tüm detaylar...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmiştir. Adaylara her dersten 10'ar soru soruldu. Her oturum için ise 100 dakika süre tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruda ise AÖL sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarih için 23 Temmuz olarak gösterilmişti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarını 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenebilecek.

AÖL 3. DÖNEM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalarına göre, AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevap anahtarlarının 23 Temmuz 2025 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevap anahtarlarının bugün erişime açılması bekleniyor. Ancak, kesin bir saat bilgisi MEB tarafından paylaşılmadı.

Öğrencilerin, 23 Temmuz 2025 günü sabah saatlerinden itibaren ilgili web sitelerini düzenli olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevap anahtarlarına MEB'in resmi web sitesi "www.meb.gov.tr" veya "odsgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

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