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Galatasaray'ın Lille deplasmanı öncesi protesto endişesi

Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına çıkacak Galatasaray'da gözler Fransa'daki protestolara çevrildi. Maç öncesi Fransa'daki olayların maçı etkileyip etkilemeyeceği soru işareti oluşturdu.

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Açık
calendar 18 Ekim 2026 11:28
Haber: Sözcü
Galatasaray'ın Lille deplasmanı öncesi protesto endişesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 21 Ekim Çarşamba akşamı Fransız ekibi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lille'deki Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak olan maç TSİ 19.45'te başlayacak. Devler Ligi'nde iki maçta galibiyet alamayan sarı kırmızılılar bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

PROTESTOLAR MAÇI ETKİLER Mİ?

Çarşamba akşamı oynanacak olan maç öncesi Fransa'daki olayların maçı etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor…

Fransa geneline yayılan protestolarda binlerce kişi sokağa çıkmıştı. Fransa'da ülke çapında sokaklara taşan eylemlerde bazı grupların sokakları adeta savaş alanına çevirdiği görülmüştü.

Tüm bu olayların gölgesinde Lille-Galatasaray karşılaşmasının oynanacak olması soru işaretlerini de peşinde getirdi. Sosyal medyada taraftarlar böyle bir ortamda güvenli şekilde maç oynanmasının zor olduğunu belirtirken maçın başka bir yere alınmasının gerektiğini söyledi.

SALI GÜNÜ FRANSA'YA UÇACAK

Şu an için karşılaşmanın yeri ve saati için herhangi bir değişiklik söz konusu değil… Sarı kırmızılı kafile salı günü Fransa'nın Lille şehrine uçacak.

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