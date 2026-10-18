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Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 11:58
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi belli oldu!
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'nın açıklamasına göre Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.

BARCELONA MAÇINDA KIRMIZI KART GÖSTERDİ!

Ricardo de Burgos, 17 Ekim'de oynanan ve Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği La Liga karşılaşmasını da yönetmişti.

İspanyol hakem, mücadelenin 54. dakikasında Lamine Yamal ile yaşadığı gerginlik sırasında rakibine fiziksel müdahalede bulunan Real Betisli Facundo Bernal'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

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