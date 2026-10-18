Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'nın açıklamasına göre Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.
Ricardo de Burgos, 17 Ekim'de oynanan ve Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği La Liga karşılaşmasını da yönetmişti.
İspanyol hakem, mücadelenin 54. dakikasında Lamine Yamal ile yaşadığı gerginlik sırasında rakibine fiziksel müdahalede bulunan Real Betisli Facundo Bernal'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.
BARCELONA MAÇINDA KIRMIZI KART GÖSTERDİ!
🟥Betis'li Facundo Bernal, Lamine Yamal'a yaptığı bu hareketin ardından kırmızı kart gördü! https://t.co/8JGpdRhY5R
— Sporx (@sporx) October 17, 2026
Ricardo de Burgos, 17 Ekim'de oynanan ve Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği La Liga karşılaşmasını da yönetmişti.
İspanyol hakem, mücadelenin 54. dakikasında Lamine Yamal ile yaşadığı gerginlik sırasında rakibine fiziksel müdahalede bulunan Real Betisli Facundo Bernal'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.