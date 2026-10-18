N'Golo Kante için büyük övgü

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde öne çıkan oyunculardan biri Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmayı değerlendiren Ömer Üründül, "Takımda en ciddi oynayan Kante'ydi." dedi.
Tayfun Bayındır ise, "Sahanın en kritik figürü Kante idi... Bu adam kadroda varsa tek ayağı alçıda dahi olsa oynar ve oynamak zorunda... Kante önde basan defansın arkasında kalan geniş bölgeyi alan bilgisi ve kademeleriyle tek başına süpürdü..." sözlerini sarf etti.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante, bu sezon Fenerbahçe'de 13 maçta süre buldu.
Tayfun Bayındır ise, "Sahanın en kritik figürü Kante idi... Bu adam kadroda varsa tek ayağı alçıda dahi olsa oynar ve oynamak zorunda... Kante önde basan defansın arkasında kalan geniş bölgeyi alan bilgisi ve kademeleriyle tek başına süpürdü..." sözlerini sarf etti.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante, bu sezon Fenerbahçe'de 13 maçta süre buldu.