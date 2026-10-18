Lecce, üç puanı üç golle aldı!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese ile Lecce karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lecce, 3-0'lık skorla kazandı.
Lecce'ye galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Kialonda Gaspar, 33. dakikada Konan Ignaece Jocelyn ve 86. dakikada Jamil Siebert kaydetti.
Udinese'de Nicolo Zaniolo, sakatlığı nedeniyle mücadelenin geniş kadrosuna yer almadı.
Bu sonucun ardından Lecce, puanını 9'a yükseltti. Udinese, 4 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Udinese, Milan'ı konuk edecek. Lecce, Juventus'u ağırlayacak.
Lecce'ye galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Kialonda Gaspar, 33. dakikada Konan Ignaece Jocelyn ve 86. dakikada Jamil Siebert kaydetti.
Udinese'de Nicolo Zaniolo, sakatlığı nedeniyle mücadelenin geniş kadrosuna yer almadı.
Bu sonucun ardından Lecce, puanını 9'a yükseltti. Udinese, 4 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Udinese, Milan'ı konuk edecek. Lecce, Juventus'u ağırlayacak.