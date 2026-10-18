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Trabzonspor - Beşiktaş: Dev maçın şifresi savunma

Süper Lig'de ilk 7 haftada toplam 32 gol atan Trabzonspor ve Beşiktaş, hücum güçleriyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer yalnızca 5 gol yerken dev maçta savunmaların göstereceği performans öne çıkıyor.

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Açık
calendar 18 Ekim 2026 12:22
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Beşiktaş: Dev maçın şifresi savunma
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Süper Lig'in 8. haftasında pazartesi karşılaşacak Trabzonspor ile Beşiktaş'ın sezon başından bu yana ortaya koyduğu istatistikler, iki farklı oyun anlayışını gözler önüne serdi. İlk 7 haftada Beşiktaş rakip kalelere 123 şut gönderirken Trabzonspor 98 şutta kaldı. Siyah-Beyazlılar maç başına 17,6 şut ortalaması yakalarken Bordo-Mavililer 14 şutta kaldı. Ancak kaleyi bulan vuruşlarda üstünlük Trabzonspor'a geçti. Karadeniz temsilcisi 46 isabetli şut üretirken Beşiktaş 44'te kaldı. Böylece Trabzonspor yüzde 46,9, Beşiktaş ise yüzde 35,8 şut isabet oranı yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MAÇ BAŞINA 4,6 BÜYÜK GOL ŞANSI

Hücumdaki bu farklılık skora da yansıdı. Beşiktaş, rakibinden 25 şut fazla çekmesine rağmen 16 golde kalırken Trabzonspor dahaaz şutla 16 kez ağları havalandırdı. Siyah-Beyazlılar daha sık şut deneyen bir görüntü çizdi. Trabzonspor'un 16 golünün tamamı ceza sahası içinden geldi. Fatih Tekke'nin ardından göreve gelen Thomas Reis'in öğrencileri maç başına 4,6 büyük gol şansı üretirken bu fırsatların ortalama 2,6'sını değerlendiremedi.

TRABZONSPOR SAVUNMASIYLA DA ÖNDE

Trabzonspor, ilk 7 karşılaşmada yalnızca 5 gol yiyerek maç başına 0,7 gol yeme ortalaması yakaladı. Beşiktaş ise 8 gol yedi. Fırtına, üç karşılaşmada kalesini gole kapattı. Topa yüzde 54,7 oranında sahip olan Karadeniz ekibi, yüzde 85,9 pas isabetiyle oynadı. Beşiktaş hücumda daha fazla şut üretmesiyle öne çıktı. Papara Park'taki mücadelede Siyah-Beyazlılar'ın yüksek şut hacmiyle Trabzonspor'un isabetli ve etkili bitiriciliği karşı karşıya gelecek.

TRABZON BIR ADIM ÖNDE

Trabzonspor, kaleyi bulan 46 şutun 16'sını (%34,8); Beşiktaş 44 isabetin 15'ini (%34,1) gole çevirdi. İsabetli şutların gol olma oranı neredeyse eşit. Fırtına'nın farkı, toplam şutlarının daha büyük bölümünü kaleye göndermesi: %46,9'a karşı %35,8.

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