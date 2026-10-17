Lamine Yamal'a kafa atıldı; kavga çıktı!

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, La Liga'da Real Betis'e konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cartuja'da oynanan maçta Barcelona 5-2 kazanırken, bir de kırmızı kart çıktı. Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçen Katalan devi, Diego Valentin Gomez'in golüyle skora denge geldi. Barcelona, Rodri'nin golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Gabriel Jesus'un golüyle skor 3-1'e geldi, ancak bu golden bir dakika sonra Ez Abde'nin golüyle fark tekrar bire indi.
Golden sonra yaşanan bir pozisyonda Facundo Bernal Cruz sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında tartışma başladı. Bu esnada Cruz, Yamal'a ensesinden tutarak kafa attı ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Yamal da sarı kart gördü.
Golden sonra yaşanan bir pozisyonda Facundo Bernal Cruz sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında tartışma başladı. Bu esnada Cruz, Yamal'a ensesinden tutarak kafa attı ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Yamal da sarı kart gördü.
🟥Betis'li Facundo Bernal, Lamine Yamal'a yaptığı bu hareketin ardından kırmızı kart gördü! https://t.co/8JGpdRhY5R
— Sporx (@sporx) October 17, 2026