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Lamine Yamal'a kafa atıldı; kavga çıktı!

İspanya La Liga'da Barcelona deplasmanda Real Betis'e konuk oldu. Yedi golün atıldığı maçın ikinci yarısında saha karıştı ve Lamine Yamal'a kafa atıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 22:13 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 22:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal'a kafa atıldı; kavga çıktı!
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Lamine Yamal
Lamine Yamal
Barcelona
Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, La Liga'da Real Betis'e konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cartuja'da oynanan maçta Barcelona 5-2 kazanırken, bir de kırmızı kart çıktı. Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçen Katalan devi, Diego Valentin Gomez'in golüyle skora denge geldi. Barcelona, Rodri'nin golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Gabriel Jesus'un golüyle skor 3-1'e geldi, ancak bu golden bir dakika sonra Ez Abde'nin golüyle fark tekrar bire indi.

Golden sonra yaşanan bir pozisyonda Facundo Bernal Cruz sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında tartışma başladı. Bu esnada Cruz, Yamal'a ensesinden tutarak kafa attı ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yamal da sarı kart gördü.

 

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