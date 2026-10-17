UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Villarreal, İspanya La Liga'da sahasında Elche'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi mağlup eden Villarreal, Elche karşısında gol bulamadı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
VILLARREAL'İN İKİ GOLÜ İPTAL EDİLDİ!
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, Ayoze Perez'in pasında Alberto Moleiro ile önemli bir fırsat yakaladı. Ancak Moleiro, kaleci Matias Dituro'yu geçemedi.
Villarreal, ilk 15 dakikalık bölümde Moleiro ile ağları havalandırsa da pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
İspanyol ekibinin yaklaşık 30. dakikada yine Moleiro ile bulduğu gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.
İlk yarıda savunma ağırlıklı bir oyun sergileyen Elche, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
İKİNCİ YARIDA DA GOL GELMEDİ
İkinci yarıya baskılı başlayan Villarreal, Alberto Moleiro ve Ilias Akhomach ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Elche ise 60. dakikanın ardından Roy Revivo'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.
Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
VILLARREAL'İN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
La Liga'daki son 9 karşılaşmasında yalnızca 2 galibiyet alabilen Villarreal, Elche karşısında da puan kaybederek orta sıralarda kaldı.
Elche ise küme düşme hattından kurtulma mücadelesinde zorlu deplasmandan bir puan çıkardı.
Öte yandan Villarreal, Elche'ye karşı sahasında oynadığı son 8 karşılaşmadaki yenilmezlik serisini 4 galibiyet ve 4 beraberliğe taşıdı.
VILLARREAL'İN İKİ GOLÜ İPTAL EDİLDİ!
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, Ayoze Perez'in pasında Alberto Moleiro ile önemli bir fırsat yakaladı. Ancak Moleiro, kaleci Matias Dituro'yu geçemedi.
Villarreal, ilk 15 dakikalık bölümde Moleiro ile ağları havalandırsa da pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
İspanyol ekibinin yaklaşık 30. dakikada yine Moleiro ile bulduğu gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.
İlk yarıda savunma ağırlıklı bir oyun sergileyen Elche, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
İKİNCİ YARIDA DA GOL GELMEDİ
İkinci yarıya baskılı başlayan Villarreal, Alberto Moleiro ve Ilias Akhomach ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Elche ise 60. dakikanın ardından Roy Revivo'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.
Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
VILLARREAL'İN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
La Liga'daki son 9 karşılaşmasında yalnızca 2 galibiyet alabilen Villarreal, Elche karşısında da puan kaybederek orta sıralarda kaldı.
Elche ise küme düşme hattından kurtulma mücadelesinde zorlu deplasmandan bir puan çıkardı.
Öte yandan Villarreal, Elche'ye karşı sahasında oynadığı son 8 karşılaşmadaki yenilmezlik serisini 4 galibiyet ve 4 beraberliğe taşıdı.