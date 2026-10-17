Dün
BİTTİ
Gençlerbirliği
0
Galatasaray
1
Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
3
Alanyaspor
0
Dün
BİTTİ
Erzurumspor
2
Eyüpspor
0
Dün
BİTTİ
Amed Sportif
1
Konyaspor
0
Dün
BİTTİ
Sivasspor
1
Sarıyer
1
Dün
BİTTİ
Bodrum FK
2
Bandırmaspor
1
Dün
BİTTİ
Elversberg
4
Augsburg
3
Dün
BİTTİ
Hamburger SV
1
VfB Stuttgart
0
Dün
BİTTİ
Schalke 04
0
Mainz 05
1
Dün
BİTTİ
Union Berlin
0
B. Dortmund
0
Dün
BİTTİ
Werder Bremen
2
Paderborn
2
Dün
BİTTİ
Bayern Munih
6
RB Leipzig
1
Dün
BİTTİ
Everton
0
Chelsea
2
Dün
BİTTİ
Brentford
1
Liverpool
2
Dün
BİTTİ
Fulham
1
Hull City
0
Dün
BİTTİ
M.City
3
Ipswich Town
2
Dün
BİTTİ
Newcastle
0
Aston Villa
1
Dün
BİTTİ
Espanyol
0
Atletico Madrid
1
Dün
BİTTİ
Villarreal
0
Elche
0
Dün
BİTTİ
Real Betis
2
Barcelona
5
Dün
BİTTİ
Valencia
0
Athletic Bilbao
0
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Venezia
1
SSC Napoli
0
Dün
BİTTİ
Bologna
1
Inter
3
Dün
BİTTİ
Roma
2
Genoa
0
Dün
BİTTİ
Strasbourg
1
PSG
3
Dün
BİTTİ
Lille
1
Brest
1
Dün
BİTTİ
Troyes
1
Lens
3

Villarreal, Elche karşısında takıldı!

Villarreal, İspanya La Liga'da sahasında ağırladığı Elche ile 0-0 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 21:19 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 21:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Villarreal, Elche karşısında takıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Villarreal, İspanya La Liga'da sahasında Elche'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi mağlup eden Villarreal, Elche karşısında gol bulamadı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

VILLARREAL'İN İKİ GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, Ayoze Perez'in pasında Alberto Moleiro ile önemli bir fırsat yakaladı. Ancak Moleiro, kaleci Matias Dituro'yu geçemedi.

Villarreal, ilk 15 dakikalık bölümde Moleiro ile ağları havalandırsa da pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İspanyol ekibinin yaklaşık 30. dakikada yine Moleiro ile bulduğu gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk yarıda savunma ağırlıklı bir oyun sergileyen Elche, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARIDA DA GOL GELMEDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Villarreal, Alberto Moleiro ve Ilias Akhomach ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Elche ise 60. dakikanın ardından Roy Revivo'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

VILLARREAL'İN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

La Liga'daki son 9 karşılaşmasında yalnızca 2 galibiyet alabilen Villarreal, Elche karşısında da puan kaybederek orta sıralarda kaldı.

Elche ise küme düşme hattından kurtulma mücadelesinde zorlu deplasmandan bir puan çıkardı.

Öte yandan Villarreal, Elche'ye karşı sahasında oynadığı son 8 karşılaşmadaki yenilmezlik serisini 4 galibiyet ve 4 beraberliğe taşıdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.