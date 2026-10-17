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Hull City galibiyete hasret kaldı!

Londra'da Fulham'a konuk olan Hull City, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 18:45 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 19:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City galibiyete hasret kaldı!
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Fulham ile Hull City karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Fulham 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Alvaro Arbeloa'nın çalıştırdığı Fulham'a üç puanı getiren golü 33. dakikada Alex Iwobi kaydetti. Londra temsilcisinde Ryan Sessegnon, uzatma bölümünde doğrudan kırmızı kart gördü.

FULHAM BASKILI BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunu rakip yarı sahaya taşıyan Fulham, Iwobi'nin ceza sahası dışından üstten auta giden şutuyla etkili oldu.

Ev sahibi ekip, 16. dakikada Joshua King ile önemli bir fırsat yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan genç oyuncunun vuruşunda top, sağ direğin yanından dışarı çıktı. Oscar Bobb'un 24. dakikadaki serbest vuruşunda ise Hull City kalecisi Konstantinos Tzolakis gole izin vermedi.

IWOBI KİLİDİ AÇTI

Fulham'ın aradığı gol 33. dakikada geldi. Sander Berge'nin hazırladığı pozisyonda ceza sahası sınırında topla buluşan Iwobi, sağ köşeye yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümünde Calvin Bassey'nin korner sonrası yaptığı kafa vuruşundan sonuç çıkmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

TZOLAKIS FARKIN AÇILMASINI ÖNLEDİ

İkinci yarıda da tehlikeli pozisyonlar üreten taraf Fulham oldu. Tzolakis, 54. dakikada King'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu çıkardı. Yunan kaleci, 60. dakikada savunma arkasına sarkan Iwobi'nin şutunda da başarılıydı.

Iwobi'nin 70. dakikadaki denemesi direğin yanından auta giderken, Fulham 75. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahasına yapılan ortada Gonzalo Garcia'nın kafa vuruşu üst direkten döndü.

UZATMALARDA KIRMIZI KART

Son bölümde Hull City, Mohamed Belloumi'nin uzak mesafeli serbest vuruşundan sonuç alamadı. Fulham'da ise Tom Cairney'nin uzatma dakikalarında köşeye gönderdiği şutu Tzolakis kurtardı.

Ev sahibi ekipte Sessegnon, Robinio Vaz'a müdahalesinin ardından 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Lige iyi başlayan Hull City'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve son 3 maçta 2 yenilgi aldı, 9 puanda kaldı.

FULHAM İLK KEZ KAZANDI

Bu sezon ilk galibiyetini alan Fulham, puanını 5'e yükseltti.

GELECEK HAFTA İÇERİDE BRENTFORD

Hull City, gelecek hafta Brentford'u konuk edecek. Fulham ise ligin bir diğer yeni takımı Coventry City deplasmanına gidecek.

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