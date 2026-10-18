Crystal Palace, Beşiktaş öncesi dağıldı!

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Crystal Palace, Brighton'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE American Express Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Brighton, 5-0'lık skorla kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada kendi kalesine Jaydee Canvot, 7. dakikada Diego Gomez, 10. dakikada Yasin Ayari, 49. dakikada Charalampos Kostoulas ve 84. dakikada Jack Hinshelwood kaydetti.
Bu sonuçla Brighton puanını 16'ya yükseltirken Crystal Palace, 7 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Crystal Palace, Newcastle United'ı konuk edecek. Brighton ise Liverpool deplasmanına çıkacak.
BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada kendi kalesine Jaydee Canvot, 7. dakikada Diego Gomez, 10. dakikada Yasin Ayari, 49. dakikada Charalampos Kostoulas ve 84. dakikada Jack Hinshelwood kaydetti.
Brighton'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika görev yaptı.
DIEGO GOMEZ🤯ORTA SAHADAN ATIYOR! https://t.co/CzBW6aTxV2
— Sporx (@sporx) October 18, 2026
Bu sonuçla Brighton puanını 16'ya yükseltirken Crystal Palace, 7 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Crystal Palace, Newcastle United'ı konuk edecek. Brighton ise Liverpool deplasmanına çıkacak.
BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.