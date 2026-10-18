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Crystal Palace, Beşiktaş öncesi dağıldı!

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Crystal Palace, deplasmanda Brighton'a 5-0 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace, Beşiktaş öncesi dağıldı!
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İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Crystal Palace, Brighton'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla American Express Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Brighton, 5-0'lık skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada kendi kalesine Jaydee Canvot, 7. dakikada Diego Gomez, 10. dakikada Yasin Ayari, 49. dakikada Charalampos Kostoulas ve 84. dakikada Jack Hinshelwood kaydetti.

Brighton'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla Brighton puanını 16'ya yükseltirken Crystal Palace, 7 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Crystal Palace, Newcastle United'ı konuk edecek. Brighton ise Liverpool deplasmanına çıkacak.



BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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